Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard Update: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 का आगाज जीत के साथ किया हैं. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Scorecard: दुबई में अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़े पाकिस्तानी गेंदबाज, टीम इंडिया ने दर्ज की 6 विकेट से धमाकेदार जीत; यहां देखें IND बनाम PAK मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 172 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 105 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्के लगाए.

टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी वजह

अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े पाकिस्तानी गेंदबाज

भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच के दौरान न्याशाजनक गेंदबाजी की. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने तीन कैच छोड़े. गेंदबाजी में शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. टीम इंडिया को 171 रनों का लक्ष्य मिला था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी की. अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर पाकिस्तान की टीम को संकेत दे दिया था. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 39 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए. इस दौरान अभिषेक शर्मा के बल्ले से छह चौके और पांच छक्के निकलें.

टॉप आर्डर में शानदार बल्लेबाजी

दुबई में टीम इंडिया को सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ शुरूआत दी. पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 59 गेंदों पर 105 रन बोर्ड पर जड़ दिए. अभिषेक शर्मा ने महज 39 गेंदों पर चार छह चौके और पांच छक्कों की मदद से धमाकेदार 74 रनों की पारी खेली. इसके बाद टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल ने 47 रनों की धमाकेदार पारी खेली.

शिवम दुबे की शानदार गेंदबाजी

बता दें कि टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या ने शुरूआती ओवर में ही विकेट दिला दिया था. शिवम दुबे ने आते ही पाकिस्तान के लिए बड़ी साझेदारी कर रहे साहिबजादा फरहान और सईम अय्यूब की जोड़ी को तोड़ा. शिवम दुबे ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान 58 रन और सईम अय्यूब 21 रन को अपना शिकार बनाया. इस टूर्नामेंट में शिवम दुबे ने अबतक कुल पांच विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

