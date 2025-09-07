Chandra Grahan 2025: पूरे भारत में आज 2025 का बेहद खास चंद्रग्रहण देखा जा रहा है. रात के आसमान में पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ी, तो उसका आधा हिस्सा ढक गया. धीरे-धीरे यह नजारा और गहरा होता जा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जैसे ही चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में पहुंचेगा तो वह लाल-तांबे के रंग जैसा दिखाई देने लगेगा. इस खूबसूरत नजारे को लोग 'ब्लड मून' कहते हैं. इस बार ब्लड मून पूरे 82 मिनट तक आसमान में रहा, जिसे देखने के लिए लोग छतों और खुले मैदानों पर जमा हुए. चंद्रग्रहण के इस नजारे ने लोगों को रोमांचित कर दिया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसे बिना किसी डर के नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है.

ये भी पढें; नंगी आंखों से Chandra Grahan देखना सेफ है या नहीं? कहां देख सकेंगे LIVE Streaming, एक क्लिक में जानें हर जरूरी डिटेल

चंद्रग्रहण या 'ब्लड मून' का पूर्ण चरण शुरू हो गया है

आंशिक चरण आकाश में दिखाई दे रहा है

यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण चंद्र ग्रहण का लाइव दृश्य

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)