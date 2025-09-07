Chandra Grahan 2025: पूरे भारत में आज 2025 का बेहद खास चंद्रग्रहण देखा जा रहा है. रात के आसमान में पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ी, तो उसका आधा हिस्सा ढक गया. धीरे-धीरे यह नजारा और गहरा होता जा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जैसे ही चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में पहुंचेगा तो वह लाल-तांबे के रंग जैसा दिखाई देने लगेगा. इस खूबसूरत नजारे को लोग 'ब्लड मून' कहते हैं. इस बार ब्लड मून पूरे 82 मिनट तक आसमान में रहा, जिसे देखने के लिए लोग छतों और खुले मैदानों पर जमा हुए. चंद्रग्रहण के इस नजारे ने लोगों को रोमांचित कर दिया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसे बिना किसी डर के नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है.

चंद्रग्रहण या 'ब्लड मून' का पूर्ण चरण शुरू हो गया है

आंशिक चरण आकाश में दिखाई दे रहा है

VIDEO | Total lunar eclipse begins with its partial phase visible across the sky. Visuals from Jaipur, Rajasthan.#LunarEclipse2025 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/3AqLHOpSnU — Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025

यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण चंद्र ग्रहण का लाइव दृश्य

