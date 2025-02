Atishi Dance Video: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों में आम आदमी पार्टी (AAP) को को करारी हर का मुंह देखना पड़ा. आप मके पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेता चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी की वरिष्ठ नेता नेता आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रही. आतिशी को कालकाजी विधानसभा सीट से जीत के बाद समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुशी का जश्न मनाया, इस दौरान, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हरियाणवी सॉन्ग 'बाप तो बाप रहेगा' पर जमकर डांस भी किया.

स्वाति मालीवाल ने वीडियो शेयर कर कसा तंज

आतिशी के इस डांस पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो शेयर कर तंज कसा है. स्वाति मालीवाल ने लिखा ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है ? पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गये और स्वाति मालीवाल ऐसे जश्न मना रही हैं ??

#WATCH | #DelhiElectionResults | AAP winning candidate from Kalkaji Vidhan Sabha and outgoing CM Atishi dances and celebrates her victory with the supporters and party workers. pic.twitter.com/nGbItW5nM7

— ANI (@ANI) February 8, 2025