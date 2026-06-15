Yashaswinee Raje Singh Trolled: बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी बीफ खाने के दावे पर सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

यशस्विनी राजे सिंह (Photo Credits: Instagram)

लखनऊ/नई दिल्ली, 15 जून: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक विक्रम सिंह (Vikram Singh) की बेटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) यशस्विनी राजे सिंह (Yashasvini Raje Singh) इन दिनों इंटरनेट पर भारी ट्रोलिंग और विवादों के केंद्र में हैं. सोशल मीडिया पर यशस्विनी की एक पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट दोबारा सामने आने के बाद यह विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें वे कथित तौर पर एक 'बीफ' (गोमांस) डिश का आनंद लेती हुई दिख रही हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनकी व्यक्तिगत जीवनशैली के बीच के विरोधाभास को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है. यह भी पढ़ें: Priti Paswan Viral Video: प्रीति पासवान वायरल वीडियो स्कैम, 1 मिनट 48 सेकंड की कथित क्लिप पड़ सकती है भारी; खाली हो सकता है बैंक खाता

क्या है वायरल स्क्रीनशॉट का पूरा मामला?

यह विवाद तब गरमाया जब एक्स (पहले ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यशस्विनी की इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट्स प्रसारित होने लगे. इंटरनेट पर '@yashaswineethepooh' नाम से सक्रिय डिजिटल क्रिएटर यशस्विनी ने अपनी एक विदेश यात्रा के दौरान एक भोजन की तस्वीर साझा की थी.

इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "यह बीफ ग्लास नूडल्स (मैंने एक्स्ट्रा ब्लैक फंगस के लिए कहा था) - सिर्फ इसके लिए मैं दोबारा वापस आना चाहूंगी!!! @luckeeyu आई मिस यू." हालांकि यह पोस्ट उनकी किसी पुरानी यात्रा के दौरान का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके दोबारा सामने आने से एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है.

यशस्विनी राजे सिंह बीफ़ विवाद

Family of BJP leaders enjoy beef abroad and your children create riots here in the name of mother cow. pic.twitter.com/KHsmeNKtPr — Oppressor (@TyrantOppressor) June 13, 2026

पिता की राजनीतिक छवि से जोड़कर हो रही आलोचना

स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद यूजर्स यशस्विनी को उनके पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को लेकर निशाना बना रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि वे उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख भाजपा नेता की बेटी हैं, और उनकी पार्टी (BJP) हमेशा से देश में गोवंश संरक्षण और गोहत्या के खिलाफ कड़े कानूनों की वकालत करती रही है. कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में इस बात पर हैरानी जताई गई कि एक तरफ उनके पिता उस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं जो पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों पर जोर देती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी की खान-पान से जुड़ी व्यक्तिगत पसंद इससे बिल्कुल अलग है.

कौन हैं यशस्विनी राजे सिंह?

यशस्विनी राजे सिंह एक डिजिटल क्रिएटर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. वे उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सिंह की बेटी और मनस्विनी राजे सिंह की बहन हैं. यशस्विनी मुख्य रूप से लाइफस्टाइल, फैशन, ट्रैवल और सामाजिक मुद्दों पर कमेंट्री से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं.

यह पहली बार नहीं है जब यशस्विनी को अपनी किसी राय या पोस्ट के लिए ट्रोल होना पड़ा है. इससे पहले साल 2026 की शुरुआत में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखने और फिलिस्तीनी मुद्दे (Palestinian Cause) का समर्थन करने के कारण भी उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

इस नए विवाद ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि क्या राजनीतिक हस्तियों के परिवार के सदस्यों को उनके निजी जीवन और प्राथमिकताओं के लिए सार्वजनिक रूप से निशाना बनाया जाना चाहिए। जहां एक तरफ आलोचक इसे नैतिक और राजनीतिक विरोधाभास बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यशस्विनी के समर्थकों का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति की आहार संबंधी आदतें (Dietary Choices) उसका पूरी तरह से निजी मामला होती हैं और इसका संबंध उसके माता-पिता की राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

इस पूरे मामले पर अब तक न तो यशस्विनी राजे सिंह और न ही उनके पिता पूर्व विधायक विक्रम सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक या सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई है. इसके बावजूद, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं.