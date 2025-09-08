दोस्त या गर्लफ्रेंड...Rahul Gandhi जिसके साथ सेल्फी ले रहे हैं वह कौन है? वायरल PHOTO ने सोशल मीडिया यूजर्स का बढ़ाया सस्पेंस
Photo- @MrSinha_/X

Rahul Gandhi Viral Photo: सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक फोटो खूब चर्चा में है. इस तस्वीर में वह एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं. कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि महिला किसी ड्रग माफिया (Drug Mafia) की बेटी है. वहीं कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद वह उनकी गर्लफ्रेंड हैं. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) जरूर कोई राज छिपा रहे हैं. लेकिन जब इस वायरल फोटो की जांच की गई तो इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो पाई. इस तस्वीर के बारे में ना ही किसी मीडिया संस्थान ने कोई जानकरी दी है और ना ही किसी कांग्रेस नेता ने कुछ कहा है.

ये भी पढें: Bihar Assembly Election 2025: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची, हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत

राहुल गांधी के साथ ये महिला कौन है?

'स्वीट कपल...'

Grok का जवाब

Grok ने दिया चौंकाने वाला जवाब

जब इस तस्वीर को लेकर Grok से पूछा गया, तो उसने भी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया. X के AI चैटबॉट का कहना है कि पुरानी तस्वीर में दिख रही महिला कथित तौर पर वेरोनिक कार्टेली (Véronique Cartelli) हैं, जो 1990 के दशक में राहुल गांधी के विश्वविद्यालय के दिनों की उनकी पूर्व प्रेमिका थीं. उनकी राष्ट्रीयता के बारे में अलग-अलग जानकारी दी गई है (स्पेनिश, वेनेज़ुएला या कोलंबियाई).

नई तस्वीर उनसे मिलती-जुलती है, लेकिन इसे एडिट किया जा सकता है. विश्वसनीय स्रोतों से इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल फोटो पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी की छवि खराब करने का इरादा रखता है.