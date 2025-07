Viral Video: कल्याण के फेमस शोरूम ने ₹32,000 रिफंड देने से किया मना, व्यक्ति ने लहंगा और ब्लाउज़ काटा

कल्याण, 21 जुलाई: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र के कल्याण में रिफंड को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति दुकानदार को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा है. यह घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि विवाद बढ़ने पर व्यक्ति चाकू से लहंगा और ब्लाउज काट देता है. यह घटना शनिवार (19 जुलाई) शाम करीब 6 बजे हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सुमित सयानी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना कल्याण के एक मशहूर गारमेंट शोरूम में हुई, जब 32,000 रुपये के लहंगे के रिफंड विवाद को लेकर गुस्से में आए व्यक्ति ने कथित तौर पर चाकू लहराया, लहंगा फाड़ दिया और दुकानदार पर हमला करने की धमकी दी, क्योंकि दुकानदार ने रिफंड देने से इनकार कर दिया और उससे उतनी ही कीमत का दूसरा लहंगा लेने को कहा. यह भी पढ़ें: VIDEO: मध्य प्रदेश के विकास की खुली पोल! गर्भवती महिला को खाट पर कीचड़ भरे रास्ते से ले जाया गया हॉस्पिटल,सिंगरौली जिले का वीडियो आया सामने

खबरों के मुताबिक, सुमित की मंगेतर ने कुछ दिन पहले ही यह लहंगा खरीदा था. तैयार उत्पाद से असंतुष्ट होकर, उसने लहंगा वापस कर दिया और पैसे वापस मांगे. लेकिन दुकानदार ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया. इस घटना से सुमित, जो उस समय वहां मौजूद था, आग बबूला हो गया. गुस्से में आकर उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और दुकानदार का लहंगा फाड़ दिया. उसने काउंटर पर दूसरी तरफ रखे ब्लाउज को चाकू से वार कर दिया.

A young woman purchased a lehenga ghagra from a well-known showroom in Kalyan. Her friend demanded a refund, stating they did not want the lehenga ghagra and asked to buy different clothes instead. The shopkeeper refused to refund the money. Angered by the refusal, a young man… pic.twitter.com/I5zjkHcxqc

— NextMinute News (@nextminutenews7) July 20, 2025