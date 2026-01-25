VIDEO: युवक का दावा, Bitcoin से कमाए 30,000 करोड़, सनातन धर्म में 15,000 करोड़ रुपये दान करने की जताई इच्छा; अनीरुद्धाचार्य महाराज ने दिया यह जवाब

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने नेटिज़न्स के बीच बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक युवक प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज (Anirudhdh Maharaj) के सामने यह दावा करता नजर आ रहा है कि उसने बिटकॉइन (Bitcoin) के जरिए 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है. इतना ही नहीं, युवक ने अपनी इस कथित संपत्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा यानी 15,000 करोड़ रुपये सनातन धर्म की सेवा के लिए दान करने की इच्छा जताई है.
अनिरुद्धाचार्य महाराज की प्रतिक्रिया
युवक के इस बड़े प्रस्ताव पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बड़ी ही शालीनता और समझदारी से जवाब दिया. उन्होंने युवक को सलाह दी कि वह इतनी बड़ी राशि उन्हें व्यक्तिगत रूप से दान न करे. महाराज ने सुझाव दिया कि यदि उसके पास वास्तव में यह धन है, तो उसे समाज के कल्याण के लिए स्कूल बनवाने चाहिए और गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज का उत्थान और ज्ञान का प्रसार ही सनातन की सच्ची सेवा है. यह भी पढ़े: GainBitcoin Scam: बिटकॉइन मामले में राज कुंद्रा की बढ़ीं मुश्किलें, मुंबई की PMLA कोर्ट ने भेजा समन; 19 जनवरी को तलब
युवक का दावा
बिटकॉइन निवेश और 30,000 करोड़ का दावा
वायरल क्लिप में युवक आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसने साल 2022 में बिटकॉइन में एक छोटी राशि का निवेश किया था. उसके अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में यह निवेश बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो गया है. युवक ने महाराज से कहा कि वह इस धन का आधा हिस्सा धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित करना चाहता है. हालांकि, इस दावे की सत्यता को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि का व्यक्तिगत पोर्टफोलियो होना असाधारण बात है.
वीडियो पर उठ रहे हैं सवाल
वीडियो के वायरल होने के बाद डिजिटल विशेषज्ञों और दर्शकों ने इस दावे की विश्वसनीयता पर संदेह जताया है. कई लोगों का कहना है कि 2022 से अब तक बिटकॉइन में ऐसा कोई उछाल नहीं आया है जो एक छोटे निवेश को हजारों करोड़ों में बदल दे. वहीं कुछ लोग इसे केवल लोकप्रियता पाने का एक तरीका मान रहे हैं. फिलहाल, इस युवक की पहचान और उसके दावों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.