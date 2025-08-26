Teej Special: तीज पर शॉपिंग के लिए पति से पैसे ऐंठने का ये आइडिया बेस्ट है! अगर आप भी हैं व्रत, तो जरूर देखें ये VIDEO

Photo- @PallaviSultanpur/FB

Teej Special Video: हरतालिका तीज (Hartalika Teej) का त्यौहार आज उत्तर भारत के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जा रहा है. राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख की कामना के लिए इस दिन व्रत रख रही हैं. वहीं, अविवाहित लड़कियां अच्छे और योग्य जीवनसाथी की तलाश में यह व्रत रखती हैं. इस बार हरतालिका तीज (Hartalika Teej Vrat 2025) से जुड़े कई मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो फेसबुक यूज़र @PallaviSultanpur ने शेयर किया है. इसमें एक कंटेंट क्रिएटर एक गृहिणी की नकल करती नजर आ रही है.

वीडियो में महिला अपने पति को फोन करके तीज की खरीदारी के लिए पैसे मांगती है. वहीं, पति की जेब खाली होने का जवाब सुनकर वह मजाकिया अंदाज में उसे ताना मारती है.

तीज स्पेशल वीडियो

महिलाओं के जीवन में 'तीज' का खास महत्व

यह वीडियो (Viral Video) दर्शाता है कि तीज का त्यौहार महिलाओं के जीवन में कितना खास होता है. इस दिन विवाहित महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, लाल या हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हैं. यह व्रत पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की कामना का प्रतीक है.

पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है 'तीज'

वीडियो देखकर यह भी पता चलता है कि तीज का त्योहार (Teej Festival) न केवल धार्मिक और पारंपरिक है, बल्कि यह पारिवारिक रिश्तों के हास्य और मस्ती को भी दर्शाता है. पति-पत्नी के बीच यह हल्का-फुल्का मजाक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

सामाजिक बंधन को भी मिलता है बढ़ावा

हरतालिका तीज का यह उत्सव महिलाओं के जीवन में एक विशेष स्थान रखता है और इसके माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक बंधन को भी बढ़ावा मिलता है. सोशल मीडिया पर इस त्योहार का वीडियो और झलक इस बात का प्रमाण है कि परंपराओं में मनोरंजन और खुशियां भी शामिल हैं.