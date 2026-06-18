Saniya Bhardwaj Viral Video Link: सानिया भारद्वाज वायरल वीडियो लिंक हो सकते हैं फर्जी, साइबर एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों 'सानिया भारद्वाज वायरल वीडियो' के नाम से कई संदिग्ध लिंक तेजी से प्रसारित हो रहे हैं. इंटरनेट सुरक्षा विशेषज्ञों और साइबर विश्लेषकों ने इन लिंक्स को लेकर आम जनता के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. शुरुआती जांच और तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, कथित तौर पर वायरल वीडियो दिखाने का दावा करने वाले ये लिंक पूरी तरह से फर्जी और खतरनाक हो सकते हैं. इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अज्ञात स्रोत से आने वाले ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें, क्योंकि यह वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान का कारण बन सकता है.

कैसे काम कर रहा है यह ऑनलाइन जालसाजी का खेल

साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह के ट्रेंडिंग विषयों का सहारा लेकर हैकर्स अक्सर 'क्लिकबेट' (आकर्षक हेडिंग देकर क्लिक कराने का तरीका) का इस्तेमाल करते हैं. जब कोई उपयोगकर्ता उस वीडियो को देखने के उत्साह में दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, तो उसे किसी अन्य असुरक्षित वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है. कई मामलों में यह लिंक सीधे तौर पर फ़िशिंग पेज या मैलवेयर डाउनलोडर की तरह काम करता है, जो बिना उपयोगकर्ता की अनुमति के बैकग्राउंड में काम शुरू कर देता है.

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व्यक्तिगत डेटा और वित्तीय सुरक्षा को बड़ा खतरा

इस फर्जी लिंक के जाल में फंसने वाले उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार के सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है. इन खतरनाक लिंक्स के जरिए हैकर्स यूजर्स के स्मार्टफोन या कंप्यूटर में वायरस और स्पायवेयर जैसे हानिकारक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं. एक बार डिवाइस में प्रवेश करने के बाद, ये सॉफ्टवेयर बैंकिंग क्रेडेंशियल, सोशल मीडिया पासवर्ड और निजी तस्वीरों सहित संवेदनशील जानकारी को आसानी से चुरा सकते हैं. इसके अलावा, कुछ वेबसाइट्स वीडियो दिखाने के नाम पर उपयोगकर्ताओं से उनकी व्यक्तिगत जानकारी फॉर्म के जरिए भरवा लेती हैं.

सोशल मीडिया पर अफवाहों और ट्रेंड्स का फायदा

इंटरनेट पर जब भी किसी व्यक्ति या नाम से जुड़ा कोई मुद्दा सर्च इंजन में ट्रेंड करने लगता है, तो साइबर अपराधी तुरंत सक्रिय हो जाते हैं. सर्च वॉल्यूम बढ़ने का फायदा उठाकर ऐसी फर्जी और हानिकारक वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाने की कोशिश की जाती है. सोशल मीडिया ग्रुप्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर भी इन लिंक्स को तेजी से फॉरवर्ड किया जाता है, जिससे आम लोग बिना सोचे-समझे इसके शिकार बन जाते हैं.

सुरक्षित रहने के लिए विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं

डिजिटल सुरक्षा से जुड़े जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सबसे पहले, किसी भी अनजाने या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा भेजे गए यूआरएल (URL) को न खोलें. अपने डिवाइस में हमेशा एक भरोसेमंद एंटी-वायरस और सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें, जो ऐसे खतरों को पहले ही पहचान सके. अगर कोई वेबसाइट वीडियो देखने के लिए किसी थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने या अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहती है, तो तुरंत उस पेज को बंद कर दें. सावधानी ही इस प्रकार के डिजिटल खतरों से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका है.