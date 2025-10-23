PM मोदी का वायरल वीडियो निकला फेक! 21,000 रुपये निवेश कर हर महीने 3.5 लाख कमाने का दावा झूठा साबित

मुंबई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एक निवेश प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं. इस वीडियो में पीएम मोदी नागरिकों से अपील करते दिखाई देते हैं कि वे 21,000 रुपये निवेश करें और हर महीने 3.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. वीडियो में लिखा है- “टैक्स दिया? अब सरकार हर महीने 3.5 लाख रुपये देगी!”

वायरल क्लिप की शुरुआत में पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए कहते नजर आते हैं कि वे एक “दोस्त” के रूप में उनसे बात कर रहे हैं. इसके बाद वे "Quantum AI Platform" नामक पहल का जिक्र करते हैं, जिसे कथित रूप से Google CEO सुंदर पिचाई की मदद से विकसित बताया गया है.

वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिचाई से इस तकनीक को भारत के नागरिकों के लिए उपयोग में लाने को कहा था. पीएम मोदी कहते हैं, “अब यह तकनीक हमारे पास है.”

पीएम मोदी ने किया इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रचार?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निवेश प्लेटफ़ॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री को नागरिकों से ₹21,000 निवेश कर प्रति माह ₹3,50,000 तक कमाने की अपील करते हुए दिखाया गया है।#PIBFactCheck ❌ यह… pic.twitter.com/5SlypR7Ekk — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 23, 2025

PIB Fact Check ने किया खुलासा

हालांकि, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने रख दी. PIB के फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी (AI-Generated) है. PIB ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ऐसे वीडियो से सावधान रहें जो निवेश प्लेटफॉर्म या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसी निवेश योजना को बढ़ावा देने वाला यह वीडियो पूरी तरह फेक है.”

पोस्ट पर लगाए गए ओवरले टेक्स्ट में भी साफ चेतावनी दी गई, "सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे AI-जनरेटेड फर्जी वीडियो से सावधान रहें।”

नागरिकों से की गई अपील

PIB और साइबर विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक वीडियो या निवेश योजनाओं से दूर रहें. कोई भी वीडियो, जो बड़े मुनाफे के लालच में पैसे निवेश करने के लिए कहता है, बिना आधिकारिक स्रोत की पुष्टि के, फर्जी या धोखाधड़ी हो सकता है.