Fact Check: ₹21,000 लगाओ और ₹15 लाख महीना कमाओ? निर्मला सीतारमण के नाम से वायरल वीडियो का सच जानिए

आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नज़र आ रही हैं. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट लाई है, जिसमें आप सिर्फ ₹21,000 का निवेश करके हर महीने ₹15 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.

सुनने में यह ऑफर बहुत शानदार लगता है, है ना? लेकिन क्या यह सच है? चलिए, इस वायरल दावे की पूरी सच्चाई जानते हैं.

क्या है इस फर्जी वीडियो में?

यह वायरल वीडियो इतनी सफाई से बनाया गया है कि एक नज़र में यह असली लग सकता है. वीडियो में वित्त मंत्री एक 'आधिकारिक सरकारी प्रोजेक्ट' का प्रचार करती हुई दिख रही हैं, जिसे कथित तौर पर 'भारत के अर्थ मंत्रालय' का समर्थन हासिल है.

वीडियो में (फर्जी आवाज़ का इस्तेमाल करके) कहा जा रहा है, "मैं हर उस व्यक्ति को 15 लाख रुपये तक के भुगतान की गारंटी देती हूं, जो आज खत्म होने से पहले इस प्रोग्राम में शामिल होता है."

इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी कहा गया है कि यह मौका 30 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों के लिए है, लेकिन 'सीटें सीमित' हैं. इसके बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है.

क्या है सच्चाई? (PIB फैक्ट चेक)

अब आते हैं असली बात पर. सरकार की फैक्ट-चेक करने वाली संस्था, PIB फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस वीडियो की पूरी जांच-पड़ताल की है.

PIB ने X (जो पहले ट्विटर था) पर साफ-साफ बताया है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी (Fake) है. यह एक 'डिजिटली ऑल्टर्ड' वीडियो है, जिसका मतलब है कि असली वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके इसे धोखेबाजी के लिए बनाया गया है.

PIB ने स्पष्ट किया, "वित्त मंत्री या भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना न तो शुरू की गई है और न ही ऐसी किसी योजना का समर्थन किया गया है."

ऐसे झांसों से सावधान रहें

PIB ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे निवेश के ऐसे संदिग्ध और लुभावने दावों के झांसे में बिल्कुल न आएं. यह वीडियो झूठा और लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है.

A video claims that Union Finance Minister @nsitharaman is promoting a government project, which promises that an investment of ₹21,000 can earn up to ₹15 lakh per month. #PIBFactCheck ❌ This is a digitally altered #fake video ⚠️ No such scheme has been launched or… pic.twitter.com/XhBaqekSOr — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 30, 2025

यह पहली बार नहीं है कि वित्त मंत्री के नाम का इस्तेमाल किया गया हो. कुछ दिनों पहले ही (28 अक्टूबर को) PIB ने निर्मला सीतारमण के एक और AI से बने फर्जी वीडियो का खुलासा किया था, जिसमें 24 घंटे में ₹60,000 कमाने का लालच दिया जा रहा था.

तो, सीधी सी बात यह है कि ₹21,000 लगाकर ₹15 लाख महीना कमाने वाली यह स्कीम 100% बकवास और एक घोटाला है. ऐसे किसी भी वीडियो पर भरोसा न करें और न ही इसे आगे शेयर करें. किसी भी सरकारी योजना की जानकारी हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों से ही लें.