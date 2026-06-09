Palghar: मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर मराठी के बजाय हिंदी में लिखा था 'डहाणू'; शख्स ने साइनबोर्ड को किया क्षतिग्रस्त, वीडियो वायरल

शख्स ने साइनबोर्ड को किया क्षतिग्रस्त (Photo Credits: X)

पालघर, 9 जून: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले (Palghar District) से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे (Mumbai-Vadodara Expressway) पर लगे एक सरकारी साइनबोर्ड (Government Signboard) को एक व्यक्ति द्वारा सरेआम क्षतिग्रस्त कर दिया गया. सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो के अनुसार, उक्त व्यक्ति ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि बोर्ड पर महत्वपूर्ण गंतव्य 'डहाणू' (Dahanu) का नाम क्षेत्रीय भाषा मराठी (Marathi Language) के बजाय हिंदी में प्रदर्शित किया गया था. इस घटना के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के बाद महाराष्ट्र में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भाषाई प्राथमिकताओं को लेकर एक बार फिर तीखी बहस शुरू हो गई है. यह भी पढ़ें: Pune Viral Video: हिंदी ही बोलेंगे... पुणे में भी भाषा पर विवाद; मराठी बोलने को कहने पर हुई बहस

दरांती से सिर्फ हिंदी वाले हिस्से पर किए कई प्रहार; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पेज 'साउथ मुंबई न्यूज' द्वारा साझा किए गए इस वायरल वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक पैनी दरांती (Sickle) लेकर हाईवे के किनारे खड़ा है और जानबूझकर साइनबोर्ड के एक विशिष्ट हिस्से को निशाना बना रहा है. बोर्ड का वह विशेष हिस्सा वही था, जहाँ 'डहाणू' शब्द को हिंदी अक्षरों में अंकित किया गया था.

साइनबोर्ड के दृश्यों का बारीकी से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि बोर्ड पर एक अन्य गंतव्य "चरोटी" (Charoti) का नाम तो सही ढंग से मराठी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन ठीक उसके नीचे "डहाणू" का नाम हिंदी में लिखा गया था. भाषा के उपयोग में आई इसी विसंगति और कथित असमानता ने उस व्यक्ति को आक्रोशित कर दिया, जिसके बाद उसने केवल हिंदी वाले अक्षरों पर दरांती से कई प्रहार किए और उस हिस्से को पूरी तरह काट कर नष्ट कर दिया.

शख्स ने साइनबोर्ड को किया क्षतिग्रस्त

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सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं; भाषा पर छिड़ी बहस

इस पूरी घटना को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे बाद में विभिन्न सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप और प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया. इंटरनेट पर वीडियो आने के बाद नेटिजन्स की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

जहाँ कुछ स्थानीय सोशल मीडिया यूजर्स ने क्षेत्रीय अस्मिता और सार्वजनिक सूचनाओं में मराठी को प्राथमिकता देने की मांग का समर्थन किया है, वहीं बहुसंख्यक नेटिजन्स ने राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी सार्वजनिक संपत्तियों (Public Property) को इस तरह विधिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कड़ी निंदा की है.

महाराष्ट्र में साइनबोर्ड और भाषा से जुड़े पुराने विवाद

यह घटना महाराष्ट्र में सार्वजनिक साइनबोर्डों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी बुनियादी ढांचे पर मराठी भाषा के अनिवार्य या प्रमुखता से उपयोग को लेकर समय-समय पर होने वाले राजनीतिक और सामाजिक विवादों की याद दिलाती है. राज्य में कई क्षेत्रीय संगठन और भाषा कार्यकर्ता यह मांग करते रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी की तुलना में मराठी भाषा को सार्वजनिक विज्ञापनों और दिशा-निर्देश बोर्डों पर सबसे ऊपर और बड़े अक्षरों में स्थान दिया जाना चाहिए.

वर्तमान में, इस विशिष्ट घटना को लेकर पालघर जिला प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या स्थानीय पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक विधिक बयान (Official Statement) सामने नहीं आया है. पुलिस इस बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है कि यह वीडियो वास्तव में किस तारीख को शूट किया गया था और आरोपी की पहचान क्या है. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्षतिग्रस्त किए गए इस एक्सप्रेसवे साइनबोर्ड को विभाग द्वारा अब तक सुधारा गया है या नहीं.