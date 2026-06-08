LA Rams Star Terrance Ferguson: एलए रैम्स के स्टार टेरेंस फर्ग्यूसन की पत्नी सोफिया ने साझा किया बेहद निजी वीडियो, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज

एलए रैम्स के स्टार टेरेंस फर्ग्यूसन (Photo Credits: X)

लॉस एंजिल्स, 8 जून: नेशनल फुटबॉल लीग (NFL) की प्रमुख टीम लॉस एंजिल्स रैम्स (LA Rams) के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी टेरेंस फर्ग्यूसन (Terrance Ferguson) और उनकी पत्नी सोफिया फर्ग्यूसन एक बार फिर डिजिटल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियों में आ गए हैं. सोफिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट पर इस नवविवाहित जोड़े के बेहद करीबी और खुशनुमा पलों को समेटता हुआ एक निजी वीडियो (Private Video) अपने फॉलोअर्स के साथ साझा किया है. इस वीडियो के इंटरनेट पर आते ही यह तेजी से वायरल (Viral Video) हो गया है और खेल जगत से जुड़े प्रशंसकों के बीच इस जोड़े की मजबूत बॉन्डिंग को लेकर काफी चर्चा की जा रही है. यह भी पढ़ें: Smriti Jain Private Video: 'स्मृति जैन' के नाम से प्रसारित लिंक हो सकते हैं साइबर फ्रॉड, रहें सावधान

हाई स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी लव स्टोरी; झेला लॉन्ग-डिस्टेंस का दौर

इस कपल के करीबी सूत्रों के अनुसार, यह ताजा वायरल वीडियो सोफिया और टेरेंस के कई वर्षों पुराने और गहरे रिश्ते की एक नई बानगी पेश करता है. सोफिया (विवाह से पूर्व सोफिया मेयर) और इस एनएफएल स्टार की प्रेम कहानी के इतिहास को देखें तो दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत कोलोराडो (Colorado) में उनके हाई स्कूल के दिनों के दौरान ही हो गई थी.

इसके बाद, दोनों को अपने जीवन में एक लंबे समय तक 'लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप' (Long-distance Relationship) के कड़े दौर से भी गुजरना पड़ा. यह वह समय था जब टेरेंस फर्ग्यूसन अपने करियर को संवारने के लिए 'ओरेगन डक्स' (Oregon Ducks) टीम की तरफ से कॉलेजिएट फुटबॉल (Collegiate Football) खेलने के लिए कोलोराडो से दूर चले गए थे, लेकिन इस दूरी के बावजूद दोनों का रिश्ता लगातार मजबूत बना रहा.

टेरेंस फर्ग्यूसन का हॉट वीडियो

2025 एनएफएल ड्राफ्ट में चयन और शानदार रूकी सीजन

टेरेंस फर्ग्यूसन के पेशेवर करियर के लिए वर्ष 2025 बेहद महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित हुआ था. वर्ष 2025 के एनएफएल ड्राफ्ट (2025 NFL Draft) के दौरान लॉस एंजिल्स रैम्स ने टेरेंस की खेल प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें दूसरे दौर (Second Round) में अपनी टीम के लिए चुना था.

अपनी टीम के भरोसे पर खरा उतरते हुए इस 23 वर्षीय टाइट एंड खिलाड़ी ने अपने पहले यानी 'रूकी सीजन' (Rookie Campaign) में ही मैदान पर एक बेहद ही आशाजनक और आक्रामक प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने इस पहले ही अभियान के दौरान तीन शानदार टचडाउन (Three Touchdowns) रिकॉर्ड किए, जिसने उन्हें एनएफएल के सबसे पसंदीदा युवा खिलाड़ियों की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया.

कोलोराडो में रचाई थी शादी; अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मैदान पर एक सफल रूकी सीजन का समापन करने के तुरंत बाद, टेरेंस ने अपनी निजी जिंदगी में भी एक बड़ा और खूबसूरत कदम आगे बढ़ाया. जुलाई 2025 में, टेरेंस फर्ग्यूसन और सोफिया ने अपने गृह राज्य कोलोराडो (Colorado) में एक बेहद ही गरिमापूर्ण और खूबसूरत समारोह के बीच एक-दूसरे के साथ विवाह रचाया और सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए.

विवाह के बाद से ही सोफिया अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से अपनी वैवाहिक जिंदगी की खूबसूरत झलकियां साझा करती रहती हैं. रविवार और सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया उनका यह नवीनतम वीडियो इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसे उनके प्रशंसकों द्वारा एक आदर्श कपल गोल (Couple Goals) के रूप में देखा और काफी पसंद किया जा रहा है.