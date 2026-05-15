अहमदाबाद में बड़ी चोरी: ज्वेलरी शोरूम की कर्मचारी ने उड़ाया ₹1.66 करोड़ का सोना, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात (Watch Viral Video)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

अहमदाबाद, 15 मई: गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) से एक सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है, जहाँ एक ज्वेलरी शोरूम (Jewelry Showroom) की महिला कर्मचारी ने कथित तौर पर ₹1.66 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया. यह घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है. शोरूम मालिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश तेज कर दी है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला की पहचान हर्षिदा शेट्टी के रूप में हुई है, जो पिछले 11 महीनों से उसी ज्वेलरी स्टोर में सेल्सवुमन के तौर पर काम कर रही थी. शिकायत में बताया गया कि हर्षिदा ने कथित तौर पर सोने के गहनों को बड़ी चतुराई से अपनी यूनिफॉर्म के अंदर छिपा लिया और सोमवार दोपहर करीब 4:30 बजे शोरूम से चुपचाप बाहर निकल गई. यह भी पढ़ें: LPG Heist in Bhopal Video: भोपाल में रिटायर्ड जज के घर चोरी, गैस संकट के बीच बाइक सवार बदमाश 4 सिलेंडर ले उड़े, CCTV में कैद हुई वारदात

ऐसे सामने आई चोरी की घटना

वारदात वाले दिन हर्षिदा ने अपने सहकर्मियों से कहा कि मालिक ने उसे किसी जरूरी व्यक्तिगत काम के लिए छुट्टी दे दी है. संदेह तब पैदा हुआ जब शाम को स्टाफ के सदस्यों ने ग्राहकों को अटेंड करते समय डिस्प्ले ट्रे से एक सोने का ब्रेसलेट गायब पाया. इसके बाद जब शोरूम मालिक दर्शनभाई ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जांच की, तो सच सामने आ गया.

फुटेज में कथित तौर पर देखा गया कि कर्मचारी अपने काउंटर के पीछे रखे शेल्फ से आभूषण निकाल रही थी, उन्हें अपनी जेबों में छिपा रही थी और स्टोर रूम से अपना बैग लेकर बाहर निकलते समय बेहद शांत नजर आ रही थी.

सेल्सवुमन ने यूनिफॉर्म में छिपाए गहने, 1.66 करोड़ रुपये की लूट लेकर फरार

₹1.66 करोड़ के गहने गायब

शोरूम में स्टॉक के विस्तृत सत्यापन के बाद पता चला कि कई कीमती सामान गायब हैं. चोरी किए गए सामानों में सोने की चेन, अंगूठियां, मंगलसूत्र, पेंडेंट, झुमके, घड़ियां और अन्य आभूषण शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹1.66 करोड़ आंकी गई है.

पुलिस की कार्रवाई और तलाश

अहमदाबाद पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी महिला का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है. पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और महिला को ट्रैक करने के लिए विशेष टीमों का गठन कर तलाशी अभियान शुरू किया है.