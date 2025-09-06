VIDEO: अनोखा बिजनेस! पैसे लेकर आपका दुख सुनेगी ये लड़की, 'रेट कार्ड' हुआ वायरल, 1000 रुपये में आपके साथ रोने को भी हैं तैयार

(Photo : Instagram)

'Sorrow-Listening' Business: दुनियाभर में अक्सर अजीबोगरीब नौकरियां लोगों का ध्यान खींचती हैं. जैसे जापान में लोगों को भीड़ भरी मेट्रो में धक्का देने की नौकरी या चीन में अकेलापन दूर करने के लिए किराए पर साथी मिलना. कुछ लोग तो सिर्फ अपने बगल में किसी को सुलाने के लिए भी पैसे देते हैं. लेकिन भारत में ऐसी नौकरियां कम ही देखने को मिलती हैं. पर अब शायद यह बदल रहा है.

इंस्टाग्राम पर @storyteller_emma नाम से मशहूर एक लड़की, एमा, अपने एक वीडियो की वजह से वायरल हो गई है. उसने एक ऐसा बिजनेस शुरू करने का ऐलान किया है जिसमें वह पैसे लेकर लोगों के दुख सुनेगी.

अपने वीडियो में एमा ने कहा, "दोस्तों, मैंने फैसला किया है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगी जिसमें मैं लोगों के दुख सुनूंगी. अगर आप मुझे अपना दुख बताना चाहते हैं, तो मैं हाजिर हूं." उसने इसके लिए एक "रेट लिस्ट" भी जारी की है:

छोटी-मोटी शिकायतों के लिए 200 रुपये.

बड़ी परेशानियों के लिए 400 रुपये.

और अगर दुखड़ा रोते हुए आंसू बहाने और बहस करने का मन हो, तो 1,000 रुपये.

एमा ने आगे कहा, "मैं आपके दुख में आपके साथ हूं. मुझे मैसेज करें, संपर्क करें, कमेंट करें. आपका जो भी दुख है, मैं आपके साथ खड़ी हूं, आप अकेले नहीं हैं. बस पैसे तैयार रखना."

हालांकि वीडियो में ह्यूमर (मजाक), फनी कंटेंट और कॉमेडी जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पता चलता है कि यह मनोरंजन के लिए बनाया गया था. लेकिन इस अनोखे आइडिया ने तुरंत इंटरनेट पर धूम मचा दी.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने के बाद से इस वीडियो को 21 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, इसे 26,000 से ज्यादा लाइक्स और 91,000 से ज्यादा शेयर मिले हैं. इस पर 5,000 से भी ज्यादा कमेंट्स आए हैं, जिनमें लोग खूब मजे ले रहे हैं.

एक यूजर हिमानी राजपूत ने मजाक में लिखा, "ले बहन, ये काम तो मैं कब से कर रही हूं... वो भी मुफ्त में."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपका ये वीडियो देखकर तो दुख ही दूर हो गया और दुख अगर होगा तो ये वीडियो देखकर जरूर हंस लेंगे. बहुत ही सुंदर वीडियो है."

प्रीति राठौड़ नाम की एक यूजर ने तो इसे मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाने का सुझाव दे दिया, "अरे छोड़ो यार, मंथली मेम्बरशिप बना दो." वहीं अनुष्का नाम की एक यूजर ने लिखा, "अगर मैंने ये बिजनेस चलाया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगी." इसी बीच, आमिर मकरानी नाम के एक यूजर ने तो पेमेंट ऑप्शन ही मांग लिया, "बहन, QR कोड भेजो, 200 रुपये वाला एक छोटा सा दुख शेयर करना है."