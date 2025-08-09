FACT CHECK: क्या आपको भी e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल मिला है? साइबर ठगों ने बिछाया नया जाल, फर्जी लिंक पर क्लिक करने से बचें
Photo- @PIBFactCheck/X

e-PAN Fake Email Alert: आजकल साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. ताज़ा मामला e-PAN कार्ड के नाम पर चल रहे एक फर्जी ईमेल स्कैम का है. PIB फैक्ट चेक ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर लोगों को चेतावनी दी है कि e-PAN डाउनलोड करने के बहाने भेजे जा रहे ईमेल पूरी तरह से नकली हैं और इनका मकसद आपकी निजी जानकारी चुराना है. PIB फैक्ट चेक के मुताबिक, ये ईमेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से भेजे जाते हैं ताकि वे असली और भरोसेमंद लगें. ईमेल में एक लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर क्लिक करके आप अपना e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं.

लेकिन सच ये है कि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके डिवाइस में वायरस आ सकता है या फिर आपकी बैंक डिटेल्स, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी चुरा ली जाती है.

PIB फैक्ट चेक ने जारी किया अलर्ट

आपका अकाउंट बंद हो सकता है!

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे ईमेल में अक्सर डर पैदा करने वाली लाइनें लिखी होती हैं, जैसे – "आपका अकाउंट बंद हो सकता है" या "तुरंत अपडेट करें". ये ट्रिक इसीलिए अपनाई जाती है ताकि आप जल्दीबाजी में सोचने-समझने का मौका न लें और सीधा लिंक पर क्लिक कर दें.

इस तरह की ठगी से कैसे बचें?

  • कभी भी अनजान ईमेल पर भरोसा न करें, चाहे वह कितना भी असली लगे.

  • e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in का इस्तेमाल करें.

  • अगर किसी ईमेल पर शक हो, तो उसे स्पैम मार्क करें और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.

  • पासवर्ड, OTP या बैंक अकाउंट की जानकारी किसी भी ईमेल या लिंक पर शेयर न करें.

साइबर ठग दिन-रात नए जाल बिछा रहे

इनकम टैक्स विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे कभी भी ईमेल के जरिए आपसे निजी जानकारी या लॉगिन डिटेल्स नहीं मांगते. अगर किसी को इस तरह का ईमेल मिलता है, तो वह तुरंत इसे डिलीट करे और अपने आस-पास के लोगों को भी इसके बारे में बताए.

याद रखें, साइबर ठग दिन-रात नए जाल बिछा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी से आप अपने पैसे और डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं.