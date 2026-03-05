Fact Check: क्या पेट्रोल 500 रुपये तक पहुंच रहा है? भारत में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की वायरल अफवाहों का सच
प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)

नई दिल्ली: हाल के दिनों में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक खबर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष (Middle East Crisis) के चलते भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 500 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं. इस अफवाह के कारण देश के कई शहरों, विशेषकर हैदराबाद (Hyderabad) और अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों (Petrol Pump) पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये दावे पूरी तरह आधारहीन हैं. यह भी पढ़ें: बाजार में भारी गिरावट: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सेंसेक्स 1,122 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 1.55% टूटा

अफवाहों की सच्चाई: क्या है वास्तविकता?

सरकारी एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। देश में पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कोई भी वृद्धि अचानक या इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती है। भारत में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की विनिमय दर और सरकारी करों पर आधारित होती हैं, जिन्हें कंपनियां चरणबद्ध तरीके से समायोजित करती हैं। 500 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पूरी तरह से काल्पनिक और 'डर' फैलाने के उद्देश्य से फैलाया गया है।

क्या देश में ईंधन की कमी है?

मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारत की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पूरी तरह से सुरक्षित है.

  • पर्याप्त स्टॉक: सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत के पास कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है जो आने वाले हफ्तों के लिए पर्याप्त है.

  • सप्लाई चैन: तेल के टैंकरों और रिफाइनरियों के संचालन में कोई बड़ी बाधा नहीं है.

  • स्थिरता: देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों पर दिखी भीड़ केवल 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में की गई खरीदारी) का परिणाम थी, न कि किसी वास्तविक कमी का. यह भी पढ़ें: क्या ईरान युद्ध तेल की कीमतों को ले जाएगा 100 डॉलर प्रति बैरल के पार?

पेट्रोल की कीमत 500 रुपये तक पहुंचने का दावा करने वाला फर्जी वीडियो

पेट्रोल की मौजूदा कीमतें

भारत के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 5 मार्च 2026 तक, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अन्य बड़े शहरों में भी कीमतें सामान्य हैं. तेल कंपनियां और सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं.

अफवाहों पर भरोसा न करें

यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत खबरें फैलाई गई हैं. पीआईबी (PIB) और अन्य फैक्ट चेक एजेंसियां समय-समय पर ऐसी भ्रामक सूचनाओं का खंडन करती रहती हैं. नागरिकों से अपील की जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सरकारी घोषणाओं या भरोसेमंद समाचार स्रोतों से ही जानकारी लें.

घबराहट में ईंधन का स्टॉक करना केवल समस्या को जन्म देता है, इसलिए आम लोगों को शांत रहने और अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखने की सलाह दी जाती है.