Fact Check: क्या पेट्रोल 500 रुपये तक पहुंच रहा है? भारत में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की वायरल अफवाहों का सच

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)

नई दिल्ली: हाल के दिनों में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक खबर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष (Middle East Crisis) के चलते भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 500 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं. इस अफवाह के कारण देश के कई शहरों, विशेषकर हैदराबाद (Hyderabad) और अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों (Petrol Pump) पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये दावे पूरी तरह आधारहीन हैं. यह भी पढ़ें: बाजार में भारी गिरावट: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सेंसेक्स 1,122 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 1.55% टूटा

अफवाहों की सच्चाई: क्या है वास्तविकता?

सरकारी एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। देश में पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कोई भी वृद्धि अचानक या इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती है। भारत में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की विनिमय दर और सरकारी करों पर आधारित होती हैं, जिन्हें कंपनियां चरणबद्ध तरीके से समायोजित करती हैं। 500 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पूरी तरह से काल्पनिक और 'डर' फैलाने के उद्देश्य से फैलाया गया है।

क्या देश में ईंधन की कमी है?

मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारत की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पूरी तरह से सुरक्षित है.

फेक न्यूज: नहीं, पेट्रोल 500 रुपये तक नहीं पहुंच रहा है

View this post on Instagram

पेट्रोल की कीमत 500 रुपये तक पहुंचने का दावा करने वाला फर्जी वीडियो

Hyderabad : Someone spread rumor that petrol pumps will be closed and petrol will be 500 rupees liters And educated people of crowded at petrol pump without verifying it. Waise, How much rupees liter petrol you can afford if it is increased due to Iran US war? pic.twitter.com/DBvoDxJeRp — Woke Eminent (@WokePandemic) March 3, 2026

पेट्रोल की मौजूदा कीमतें

भारत के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 5 मार्च 2026 तक, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अन्य बड़े शहरों में भी कीमतें सामान्य हैं. तेल कंपनियां और सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं.

अफवाहों पर भरोसा न करें

यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत खबरें फैलाई गई हैं. पीआईबी (PIB) और अन्य फैक्ट चेक एजेंसियां समय-समय पर ऐसी भ्रामक सूचनाओं का खंडन करती रहती हैं. नागरिकों से अपील की जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सरकारी घोषणाओं या भरोसेमंद समाचार स्रोतों से ही जानकारी लें.

घबराहट में ईंधन का स्टॉक करना केवल समस्या को जन्म देता है, इसलिए आम लोगों को शांत रहने और अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखने की सलाह दी जाती है.