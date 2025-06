Fact Check: अगर आप 28 जुलाई तक नया फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो अगस्त से आपकी EPFO ​​पेंशन बंद हो जाएगी? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

नई दिल्ली, 26 जून: एक समाचार लेख में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ओर्गनाइजेशन (EPFO) ने सभी पेंशनभोगियों को एक तत्काल नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि 28 जुलाई, 2025 तक नया फॉर्म जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन लाभ निलंबित हो सकते हैं. लेख में कहा गया है कि यह पेंशन वितरण को सुव्यवस्थित करने और रिकॉर्ड को अपडेटेड रखने के लिए सरकार के प्रयास का हिस्सा है. हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी करार दिया है. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने पुष्टि की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (@socialepfo) द्वारा ऐसा कोई नया EPFO ​​फॉर्म जारी नहीं किया गया है. EPFO ​​वेबसाइट या किसी सत्यापित सरकारी चैनल पर इस दावे का समर्थन करने वाली कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या भारत सरकार ने 15 जुलाई से 2-पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है? जानें वायरल खबर का सच

ऐसी गलत सूचनाएं उन पेंशनभोगियों में अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकती हैं जो अपनी मासिक आय पर निर्भर हैं. ईपीएफओ ने बार-बार लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म जैसे कि epfindia.gov.in, उनके सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट या सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से की गई घोषणाओं पर ही भरोसा करें.

It is being claimed in a news article that Employees Provident Fund Organisation (EPFO) issued an urgent notice to all pensioners, warning them that their pension benefits may be suspended if they fail to submit the required new EPFO form by 28 July 2025.#PIBFactCheck

❌This… pic.twitter.com/gAIfAk48Pr

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 26, 2025