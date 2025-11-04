Fact Check: ताजमहल देखने के बाद विदेशी महिला ने जन्में 'काले जुड़वां बच्चे', फूट-फूटकर रोया दंपति; वायरल दावा निकला फर्जी, जानें सच्चाई

Black Twins Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक श्वेत दंपत्ति (White Couple) काले जुड़वां बच्चों (Black Twins) के जन्म के बाद डिलीवरी रूम में रोते हुए दिखे. कई यूजर्स ने इस वीडियो को "ताजमहल देखने के बाद जन्मे काले जुड़वां बच्चे (Black twins born after visiting the Taj Mahal)" कैप्शन के साथ शेयर किया है. वीडियो में दावा किया गया है कि यह दंपत्ति ताजमहल देखने भारत आया था, लौटने के बाद उनके यहां अश्वेत बच्चों (Black Twins) का जन्म हुआ.

ये भी पढें: Fact Check: क्या ‘Flying Modi’ गेम डाउनलोड करना सेफ है? कई बड़े Apps को पछाड़ने का दावा; जानें हैरान कर देने वाली सच्चाई

क्या ताजमहल देखने के बाद विदेशी महिला ने जन्मे 'काले जुड़वां बच्चे'?

वायरल क्लिप में क्या दिखाई दे रहा है?

वीडियो में एक युवक सदमे में चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, "क्या ये मेरे बच्चे हैं? हे भगवान!" जबकि एक नर्स महिला को शांत करने की कोशिश कर रही है. वह आदमी आगे कहता है, "ये अश्वेत हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?" डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी भावुक होकर जवाब देता है, "ये मेरे बच्चे नहीं हैं, कृपया रुकें."

फैक्ट चेक करने पर क्या सामने आया?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है. लेकिन जब LatestLY और अन्य मीडिया संस्थानों ने इस वायरल क्लिप (Viral Clip) की जांच की, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया.

दरअसल, यह वीडियो असली नहीं, बल्कि AI जनरेटेड है. जांच के दौरान, उसी सीन का एक और वीडियो मिला, जिस पर स्पष्ट रूप से "AI Generated" वॉटरमार्क लगा था. इसके अलावा, किसी भी अस्पताल, देश या व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं मिला.

वीडियो पूरी तरह से फर्जी और AI जनरेटेड

इसका मतलब है कि ताजमहल की यात्रा और काले जुड़वां बच्चों के जन्म का यह दावा पूरी तरह से झूठा है और AI तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया एक काल्पनिक वीडियो है. इस तरह के भ्रामक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं. इसलिए किसी भी सनसनीखेज वीडियो पर विश्वास करने से पहले उनकी पुष्टि जरूर करें.

वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी और AI जनरेटेड है. इसका ताजमहल या किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना-देना नहीं है.