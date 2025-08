FACT CHECK: क्या सच में ED ने मंदिर पुजारी के घर छापेमारी की और ₹150 करोड़ नकद बरामद किए? जानें वायरल VIDEO की सच्चाई

ED Raid at Mandir Pujari House Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक मंदिर के पुजारी के यहां छापा मारा और वहां से ₹150 करोड़ नकद, 129 किलो चांदी और ₹75 लाख के हीरे बरामद किए. वीडियो में ढेर सारा सोना, चांदी और हीरे दिखाए जा रहे हैं, जिसे देखकर लोग चौंक जा रहे हैं. लेकिन जब इस वायरल क्लिप की सच्चाई सामने आई, तो ये दावा झूठा निकला. फैक्ट चेकिंग से पता चला कि यह वीडियो किसी मंदिर या पुजारी का नहीं, बल्कि साल 2021 में तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक ज्वैलरी शोरूम से हुई बड़ी चोरी का है.

उस वक्त एक चोर ने दुकान की दीवार में छेद करके करीब 16 किलो सोना और हीरे चुरा लिए थे. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सारा चोरी का माल बरामद कर लिया.

@VellorePolice has arrested a burglar, who drill hole into Vellore #Josalukkas jewellery store wall, decamp with 15kg gold and diamond jewels 🌟💐 pic.twitter.com/yzfZSvp6bY

— Mahalingam Ponnusamy (@mahajournalist) December 20, 2021