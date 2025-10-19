VIDEO: लालू यादव के घर फूट-फूटकर रोए RJD नेता, बोले- 'टिकट के लिए 2.7 करोड़ मांगे गए', खोली पार्टी की पोल!
(Photo : X)

बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन इस बीच रविवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. RJD के पूर्व उम्मीदवार मदन शाह लालू के आवास के बाहर फूट-फूटकर रोने लगे और पार्टी पर वादाखिलाफी और अन्याय का गंभीर आरोप लगाया.

समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए, भावुक शाह ने आरोप लगाया कि उन्हें खुद लालू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट देने का वादा किया था. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि RJD नेता संजय यादव ने उनसे टिकट के लिए 2.7 करोड़ रुपये की मांग की. जब उन्होंने यह रकम देने से इनकार कर दिया, तो टिकट किसी दूसरे उम्मीदवार को दे दिया गया.

रिपोर्ट्स के अनुसार, शाह मधुबन विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, जो आखिर में डॉ. संतोष कुशवाहा को दे दिया गया. उन्होंने दुखी मन से कहा, "मैंने सालों तक पार्टी के लिए जी-जान से काम किया, लेकिन यहां टिकट पैसों के बदले बांटे जा रहे हैं. पार्टी ने हम जैसे वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया और पैसे वाले लोगों को प्राथमिकता दी."

काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद सुरक्षाकर्मियों ने मदन शाह को वहां से हटाया और स्थिति को काबू में किया. इस पूरे मामले पर RJD की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

बिहार चुनाव और गठबंधन की स्थिति

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बिहार में चुनावी माहौल गर्म है. चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. एक तरफ RJD अंदरूनी कलह से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ 'महागठबंधन' में भी सबकुछ ठीक नहीं है. RJD और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है. वहीं, हेमंत सोरेन की पार्टी JMM ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

इसके ठीक विपरीत, BJP के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है और उन्होंने JD(U), LJP (रामविलास), RLM और HAM के साथ सीटों का बंटवारा भी कर लिया है.