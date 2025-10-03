Viral Video: ऑटो पर गिरा विशाल LIC बैनर होर्डिंग, हादसे में बाल-बाल बची ड्राइवर की जान, देखें दिल दहलाने वाला वीडियो
हादसे में बाल-बाल बची ऑटो ड्राइवर की जान (Photo Credits: X)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक चौंकाने वाला वीडियो (Viral Video)  सामने आया है जिसमें एक ऑटो-रिक्शा चालक (Auto Rikshaw Driver) एक दर्दनाक हादसे में बाल-बाल बच गया. दरअसल, उसकी त्वरित प्रतिक्रिया और समय पर बचाव ने उसे असमय मौत से बचा लिया. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एलआईसी की एक विशाल होर्डिंग ('LIC' Banner Hoarding) ऑटो रिक्शा में गिरती है, लेकिन ऑटो चालक अपनी तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हुए मौत को चकमा देकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है. अगर जरा सी भी देरी होती तो मुमकिन था कि वो इस हादसे का शिकार हो जाता. इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बैनर वाला एक विशाल होर्डिंग कथित तौर पर भारी बारिश के कारण गिर गया. जिस दिशा में होर्डिंग झुका था, उसी दिशा में एक ऑटो-रिक्शा आ रहा था. ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और जल्दी से ऑटो से बाहर निकला. जैसे ही वह ऑटो से बाहर निकला, होर्डिंग वाहन पर गिर गया और ऑटो चकनाचूर हो गया.

ऑटो पर गिरा एलआईसी होर्डिंग, बाल-बाल बची ड्राइवर की जान

ड्राइवर उस भारी ढांचे के नीचे दबने से कुछ ही इंच दूर था. उसकी सतर्कता के कारण वह बाल-बाल बच गया और एक बड़ा हादसा टल गया. होर्डिंग सड़क के बीचों-बीच लगा था, जो किसी गेट जैसा लग रहा था. दूसरी तरफ से आ रहा एक और वाहन भी होर्डिंग के नीचे दब गया. यह भी पढ़ें: Maharashtra Billboard Policy Updates: घाटकोपर होर्डिंग हादसे के बाद महाराष्ट्र में बिलबोर्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव, प्रदेश में विज्ञापन बोर्डों का साइज अधिकतम 40x40 फीट तय

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जब होर्डिंग गिर रहा था, तब एक प्रत्यक्षदर्शी इस घटना का वीडियो बना रहा था. उसने शोर मचाया और ऑटो-रिक्शा चालक को सूचित किया, जिससे चालक ऑटो से बच निकलने में कामयाब रहा. घटना कहां हुई, इसका सटीक स्थान अभी तक ज्ञात नहीं है, हालांकि, दावा किया जा रहा है कि यह घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई.

घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से जब हुआ था बड़ा हादसा

गौरतलब है कि मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें कथित तौर पर 17 लोगों की मौत हो गई थी और 75 लोग घायल हुए थे.