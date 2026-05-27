Eid al-Adha 2026 Namaz: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और तमिलनाडु में अदा की गई ईद-उल-अजहा की नमाज, देश के अन्य राज्यों में 28 मई को पढ़ी जाएगी बकरीद की नमाज; VIDEOS

Eid al-Adha 2026 Namaz: जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के सोनवार इलाके से ईद-उल-अजहा (बकरीद) के पावन अवसर पर सौहार्दपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं. यहां स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक खुले मैदान में एकत्रित होकर ईद की विशेष नमाज अदा की. इस दौरान घाटी में अमन, शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक दुआएं मांगी गईं. इस प्रार्थना सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सामने आया हैं.

खुले मैदान में अदा की गई नमाज

सोनवार में आयोजित इस सामूहिक प्रार्थना की सबसे खास बात इसका खुले स्थान पर होना रही. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अत्यंत अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से कतारों में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं. वीडियो इंटरनेट पर आने के बाद से ही इसे स्थानीय संस्कृति और त्योहार की खूबसूरती के रूप में साझा किया जा रहा है.

श्रीनगर में अदा की गई ईद-उल-अजहा की नमाज

#WATCH | J&K: Devotees offer namaz at Sonwar in Srinagar, on the occasion of Eid al-Adha. pic.twitter.com/i93DG3G0PV — ANI (@ANI) May 27, 2026

वहीं तमिलनाडु में भी ईद-उल-अजहा की नमाज अकीदत और श्रद्धा के साथ अदा की गई. वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद और ईदगाह में एकत्र होकर नमाज पढ़ते और अमन, खुशहाली व भाईचारे की दुआ करते नजर आ रहे हैं.

तमिलनाडु में अदा की गई ईद-उल-अजहा की नमाज

#WATCH | Tamil Nadu: Devotees offer namaz at Aysha Mahal, near Kuniyamuthur area in Coimbatore, on the occasion of Eid al-Adha. pic.twitter.com/JJKlsCQ7rD — ANI (@ANI) May 27, 2026

कश्मीर और खाड़ी देशों में आज ही ईद

इस साल ईद-उल-अजहा की तारीखों में भौगोलिक अंतर देखा जा रहा है. सऊदी अरब सहित तमाम खाड़ी देशों में आज यानी 27 मई को ही ईद-उल-अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर में भी स्थानीय धार्मिक कमेटियों द्वारा चांद दिखने की पुष्टि होने के कारण घाटी के मुस्लिम समुदाय ने खाड़ी देशों के साथ आज ही नमाज अदा की और त्योहार मनाया.

देश के अन्य राज्यों में कल पढ़ी जाएगी नमाज

दूसरी ओर, भारत के अधिकांश अन्य राज्यों और मुख्य भूमि में धू अल-हिज्जाह का चांद देरी से दिखने के कारण ईद-उल-अजहा का त्योहार कल, यानी 28 मई को मनाया जाएगा. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई और बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में बकरीद की मुख्य नमाज गुरुवार सुबह अदा की जाएगी. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित अपने प्रशासनिक कार्यालयों में 27 मई के स्थान पर 28 मई को अवकाश घोषित किया है.

प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम

त्योहार के मद्देनजर श्रीनगर और उसके आस-पास के इलाकों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और नमाजियों की सुविधा के लिए सोनवार सहित सभी प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा. स्थानीय प्रशासन और जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मिलकर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज के लिए पहले ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थीं.