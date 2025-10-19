Diwali 2025 Wishes: दिवाली में ये हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings शेयर कर कहें शुभ दीपावली!

Diwali 2025 Wishes: दिवाली (Diwali) का पर्व वह सुनहरा अवसर है जब घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठते हैं, दिलों में खुशियां रहती हैं, और परिवार एक साथ आकर दीपावली का त्योहार मनाता है. हर वर्ष लोग पूजा, खरीदारी और उपहारों की तैयारी के लिए दिवाली 2025 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं. भारत से आगे बढ़कर अब दिवाली की जगमगाहट पूरी दुनिया में फैल रही है. पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क जैसे अमेरिकी राज्यों के बाद हाल ही में कैलिफ़ोर्निया ने भी इस पर्व को आधिकारिक मान्यता दी है. यह विस्तार दर्शाता है कि दिवाली का प्रकाश, एकता और उत्सव का संदेश सीमाओं और संस्कृतियों से परे जाकर भी लोगों को जोड़ता है. हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार, 2025 में दिवाली सोमवार, 20 अक्टूबर को पड़ रही है. कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को पड़ने वाली दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. यह भी पढ़ें: Deepawali 2025 Messages: दीपावली पर दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Wishes, Quotes, GIF Greetings और HD Images
लक्ष्मी पूजा पारंपरिक रूप से प्रदोष काल में की जाती है, जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और लगभग 2 घंटे, यानी शाम 6:08 से 8:36 बजे के बीच चलता है. लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से 7:43 बजे के बीच है. अंधकार पर प्रकाश की जीत के पर्व दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए लोग कई दिन पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं. कई लोग तो दिवाली पर विश भी करने लगते हैं. अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो आप इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस और फेसबुक ग्रीटिंग्स को प्रियजनों संग शेयर कर उन्हें दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं दे सकते हैं.
1- श्री राम जी आपके जीवन में,
सुख की बरसात करें,
और दुखों का नाश करें,
प्रेम की फुलझड़ी से आपका,
घर-आंगन रोशन हो,
दीपावली की शुभकामनाएं
2- जगमग थाली सजाओ, मंगल दीपो को जलाओ,
अपने घरों और दिलों में आशा की किरण जगाओ,
खुशियों और समृद्धि से भरा हो आपका जीवन,
इसी कामना के साथ आपको दिवाली मुबारक.
दीपावली की शुभकामनाएं
3- सागर भरी खुशियां,
आसमान भरा प्यार,
मिठाई की खुशबू,
दीपों की बहार,
मुबारक हो आपको,
दिवाली का त्योहार...
दीपावली की शुभकामनाएं
4- दीपक की रोशनी, मिठाईयों की मिठास,
पटाखों की बौछार, धन-धान की बरसात,
हर पल- हर दिन आपके लिए लेकर आए,
दीयों की रोशनी का यह पावन पर्व.
दीपावली की शुभकामनाएं
5- दीयों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो,
पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो,
ऐसी आए झूमकर यह दिवाली आपकी,
कि हर तरफ खुशियों का ही मौसम हो.
दीपावली की शुभकामनाएं
शाम की शुरुआत दीये जलाने, रंगोली बनाने और भगवान गणेश व देवी लक्ष्मी का आह्वान करने से होती है। लोग लक्ष्मी पूजा विधि करते हैं, फूल, मिठाइयाँ और सिक्के चढ़ाते हैं, उसके बाद दिवाली के उपहार बाँटे जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है।