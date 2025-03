समय बर्बाद मत करो! पालतू कुत्ते की वापसी के लिए हाईकोर्ट पहुंची महिला, अदालत ने लगाया 1000 रुपये का जुर्माना

कटक: ओडिशा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक 52 वर्षीय महिला पर "अदालत का समय व्यर्थ करने" के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया. महिला ने अपने पालतू कुत्ते की वापसी के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी.

याचिकाकर्ता ने अदालत से अपने तीन वर्षीय पालतू कुत्ते, "ब्यूटी" को वापस लाने की अपील की थी, जिसे उसकी बहू 20 जनवरी 2025 को घर की जब्ती के दौरान अपने साथ ले गई थी. यह जब्ती कटक महिला पुलिस थाने में दर्ज दहेज उत्पीड़न मामले के चलते हुई थी.

न्यायमूर्ति एस. के. पाणिग्रही ने याचिकाकर्ता पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि यह राशि ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में 10 दिनों के भीतर जमा कराई जाए. अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता के वकील ब्योमकेश त्रिपाठी ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी थी.

#Odisha | The petitioner had approached the court to retrieve her 3-year-old #dog, which was taken away by her daughter-in-law during a house seizure on Jan 20, 2025.

