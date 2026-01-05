Western Railway: पश्चिम रेलवे की बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 महीनों में वसूला ₹155 करोड़ का जुर्माना

Western Railway:  पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने सोमवार, 5 जनवरी 2026 को आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल से दिसंबर 2025) में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ चलाए गए गहन अभियान में ₹155.46 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत अधिक है, जो रेलवे द्वारा टिकट चेकिंग में बरती जा रही सख्ती को दर्शाता है.

मुंबई लोकल से ₹41 करोड़ की वसूली

रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, कुल वसूली गई राशि में से अकेले मुंबई उपनगरीय (लोकल) खंड से ₹41.26 करोड़ का जुर्माना वसूला गया. पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि अकेले दिसंबर 2025 के महीने में 2.51 लाख बिना टिकट और अनियमित यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे ₹15.54 करोड़ वसूले गए. यह पिछले साल के दिसंबर माह की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है. यह भी पढ़े: Western Railway Namaste Campaign: यात्रियों के बढ़ते दुर्व्यवहार और बिना टिकट यात्रा पर लगाम लगाने के लिए वेस्टर्न रेलवे की बड़ी पहल; शुरू किया ‘नमस्ते अभियान’

AC लोकल में पकड़े गए 91 हजार अनधिकृत यात्री

मुंबई की एसी लोकल ट्रेनों (AC Local) में भी अनधिकृत यात्रा को रोकने के लिए विशेष 'सरप्राइज चेक' चलाए गए. अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान एसी लोकल में सफर कर रहे लगभग 91,000 ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया जिनके पास वैध टिकट नहीं था। इनसे ₹2.97 करोड़ का जुर्माना वसूला गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 97 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्शाता है.

कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य न केवल राजस्व की रक्षा करना है, बल्कि उन यात्रियों के लिए सुखद और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है जो वैध टिकट खरीदकर सफर करते हैं. चेकिंग अभियान के दौरान मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों की देखरेख में सख्त निगरानी रखी जा रही है.

मुंबई के लिए नई एसी ट्रेनों की योजना

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2025 में मुंबई के लिए 238 नई वातानुकूलित (AC) लोकल ट्रेनों की खरीद को मंजूरी दी थी। इन नई ट्रेनों के आने से उपनगरीय नेटवर्क में सुधार की उम्मीद है.रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें और जुर्माना व कानूनी कार्रवाई से बचें.