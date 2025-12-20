West Bengal: पीएम मोदी आज नादिया में ₹3,200 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X/@narendramodi)

नई दिल्ली, 20 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नदिया (Nadia) जिले के रानाघाट (Ranaghat) में करीब 3,200 करोड़ रुपये की दो नेशनल हाईवे परियोजनाओं (National Highway Projects) का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. शुक्रवार को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वह इस मौके पर सभा को संबोधित भी करेंगे.

बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री करीब 3,200 करोड़ रुपये की दो नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में NH-34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बारजागुली - कृष्णानगर सेक्शन के 4-लेन का उद्घाटन करेंगे। वह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में NH-34 के 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात-बारजागुली सेक्शन के 4-लेन का शिलान्यास भी करेंगे.' यह भी पढ़ें: PM Modi Ethiopia ‘Great Honor’ Award: पीएम मोदी को बड़ा सम्मान, एथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड' से किया सम्मानित (Watch Video)

पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास

I look forward to being among the people of West Bengal tomorrow, 20th December. At around 11:15 AM, I will attend a public programme in Ranaghat in Nadia district, where development works worth Rs. 3200 crore will either be inaugurated or their foundation stones will be laid.… — Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2025

ये प्रोजेक्ट कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक ज़रूरी कनेक्टिंग लिंक का काम करेंगे और यात्रा का समय लगभग दो घंटे कम करने में मदद करेंगे. इससे बिना रुकावट ट्रैफिक फ्लो के लिए गाड़ियों की तेज़ और आसान आवाजाही सुनिश्चित होगी, गाड़ियों का ऑपरेटिंग खर्च कम होगा, और कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दूसरे पड़ोसी जिलों के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

बयान में कहा गया है, 'ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे और पूरे क्षेत्र में टूरिज्म के विकास को गति देंगे.' प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुक्रवार को इस डेवलपमेंट के बारे में सोशल मीडिया पर बयान दिया.

इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर लिखा- 'मैं कल, 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच रहने का इंतज़ार कर रहा हूं.' सुबह करीब 11:15 बजे, मैं नदिया जिले के रानाघाट में एक पब्लिक प्रोग्राम में शामिल होऊंगा, जहां 3,200 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट कामों का या तो उद्घाटन किया जाएगा या उनकी नींव रखी जाएगी.