Weather Forecast Today, June 6, 2026: देश में मौसम के दो रंग; उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली, 6 जून: देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज 6 जून 2026 को भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में मौसम के दो विपरीत रूप देखने को मिल रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित उत्तर-मध्य भारत के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी, उमस और लू (Heat Wave) के कड़े प्रभाव से जूझ रहे हैं। इसके विपरीत, दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता और हालिया पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव के चलते पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणप्रायद्वीपीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर जारी है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, June 5, 2026: देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज; कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट, तो कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप, जानें आज का लाइव अपडेट

उत्तर और मध्य भारत में पारा 40 के पार; लू की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मैदानी इलाकों में शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इन क्षेत्रों में पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के पार बने रहने का अनुमान है, जिससे दोपहर के समय लू की स्थिति गंभीर हो सकती है.

बिहार के दक्षिणी भागों और झारखंड में भी उमस भरी गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, जहां अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की आशंका जताई गई है. प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और शरीर में पानी की कमी से बचने की सलाह दी है.

पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण में मानसून की सक्रियता; आंधी-बारिश का अलर्ट

एक तरफ जहां उत्तर भारत तप रहा है, वहीं केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में मानसूनी बारिश की रफ्तार बढ़ गई है। केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इसके अतिरिक्त, मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों—असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मानसूनी हवाओं के प्रभाव से जनजीवन प्रभावित होने और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है.

पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी राज्यों का हाल

मौसम केंद्र के विश्लेषण के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी राज्यों, जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) के कारण मौसम में थोड़ी नरमी देखी जा रही है. इन पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं (30 से 40 किमी प्रति घंटा) के चलने और मेघ गर्जन के साथ छिटपुट बारिश होने के आसार हैं.

हालांकि, मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में इस विक्षोभ का असर बहुत सीमित रहेगा और वहां मुख्य रूप से गर्म व शुष्क मौसम ही हावी रहेगा.

मुंबई का मौसम आज, 6 जून

दिल्ली का मौसम आज, 6 जून

चेन्नई का मौसम आज, 6 जून

बेंगलुरु का मौसम आज, 6 जून

हैदराबाद का मौसम आज, 6 जून

कोलकाता का मौसम आज, 6 जून

शिमला का मौसम आज, 6 जून

वैश्विक मौसमी कारकों का प्रभाव और पृष्ठभूमि

इस साल के मानसून और गर्मी के पैटर्न को लेकर वैश्विक मौसम एजेंसियां पहले ही सतर्क कर चुकी हैं. प्रशांत महासागर में 'सुपर अल नीनो' (Super El Niño) के सक्रिय होने के संकेतों के कारण इस वर्ष मानसून के कुछ विलंबित और सामान्य से थोड़ा कमजोर रहने की आशंका बनी हुई है.

इस भू-राजनीतिक और मौसमी अनिश्चितता के बीच, भारतीय मौसम विभाग देश भर के जलाशयों की स्थिति और कृषि बुवाई के चक्र पर लगातार नजर रख रहा है. प्रशासन ने सभी सूखा-प्रवृत्त जिलों को आकस्मिक योजनाओं (Contingency Plans) के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए हैं ताकि चरम मौसमी घटनाओं से न्यूनतम नुकसान हो.