Navi Mumbai Water Cut Today: नवी मुंबई में पानी की किल्लत, कल दोपहर 3 बजे तक रहेगी कटौती, ये हैं प्रभावित इलाके

(Photo Credits Pixabay)

Navi Mumbai Water Cut Today: नवी मुंबई में रहने वाले लोगों को आज और कल पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा. नगर निगम ने 4 नवंबर को 18 घंटे की पानी कटौती की घोषणा की है. यह कटौती शहर के पानी पाइपलाइन नेटवर्क पर आवश्यक रखरखाव और नए कनेक्शन कार्यों के कारण की जा रही है. ताकि नवी मुंबई के लोगों को भरपूर पानी मिल सके.

कटौती की अवधि

नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के घोषणा के अनुसार पानी की आपूर्ति 4 नवंबर की सुबह 9 बजे से बंद होकर 5 नवंबर की सुबह 3 बजे तक नहीं रहेगी. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut Today: मुंबई में बारिश के बीच पानी की किल्लत, इन इलाकों में 11 घंटें नहीं आएगा पानी; जानें प्रभावित क्षेत्र

प्रभावित इलाके

इस दौरान सिडको के अंतर्गत आने वाले बेलापुर, नेरुल, वाशी, तुरभे, सनपाड़ा, कोपरखैरने, घनसोली, ऐरोली, खारघर और कामोठे जैसे क्षेत्रों में पानी नहीं मिलेगा.

NMMC की अपील

नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के अधिकारियों ने बताया कि कटौती के बाद पानी की आपूर्ति बुधवार से सामान्य होने लगेगी, हालांकि सुबह और शाम के समय पानी का दबाव कम रहने की संभावना है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस दौरान पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें.