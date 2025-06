Mumbai Water Crisis 2025: तापमान बढ़ोतरी के कारण तेजी से सूख रहा जलस्रोत, झीलों में बचा सिर्फ 12% ​​पानी; क्या मुंबई में फिर होगी पानी कटौती?

Mumbai Water Crisis 2025: मुंबईवासियों के लिए गर्मी सिर्फ पसीना ही नहीं, अब पानी की चिंता भी लेकर आई है. इस बार तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी और तेजी से हो रही वाष्पीकरण (Evaporation) के कारण मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले डैम और झीलों में पानी का स्तर तेजी से गिरा है. फिलहाल सिर्फ 12% पानी स्टोरेज बचा है, जो चिंता का विषय है. लेकिन इस बीच राहत की खबर भी है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने साफ किया है कि 31 जुलाई तक मुंबई में पानी की कोई कटौती नहीं की जाएगी.

इसके लिए प्लानिंग पहले ही कर ली गई है और जरूरत पड़ने पर ‘रिजर्व रिजर्व्स’ से भी पानी लिया जाएगा. यानी इस साल मुंबई को पानी की कोई खास परेशानी नहीं होगी.

Water stocks in lakes supplying to Mumbai’s needs at 1.80 lakh million litres (12.50%) . The total stocks required during monsoon months for the lakes to reach full capacity is 14.47 lakh million litres. https://t.co/ajEiKoAsFy pic.twitter.com/uxlDEjgZzs

— Richa Pinto (@richapintoi) June 3, 2025