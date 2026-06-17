Vadodara Road Accident: गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में पीछे से घुसी स्लीपर बस, 6 यात्रियों की मौत, 31 घायल; VIDEO

Vadodara Bus Accident

Vadodara Road Accident: गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार, 17 जून 2026 को तड़के एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हो गया. वडोदरा-हालोल राजमार्ग पर जरोद के पास कोटंबी गांव के नजदीक एक तेज रफ्तार निजी लग्जरी स्लीपर बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से जा घुसी. इस भयानक टक्कर में एक 9 वर्षीय बच्चे और बस चालक समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे.

टायर प्रेशर चेक कर रहे ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 4:00 बजे कोटंबी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास हुई. 'बालाजी ट्रैवल्स' की यह स्लीपर बस राजस्थान के बांसवाड़ा से यात्रियों को लेकर गुजरात के सूरत शहर की ओर जा रही थी. यह भी पढ़े: Shahdol Road Accident: एमपी के शहडोल में भीषण सड़क हादसा, NH-43 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग महिला की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल; VIDEO

बडोदरा में बस हादसा

हाईवे पर एक ट्रक किनारे खड़ा था और उसका चालक नीचे उतरकर पहियों में हवा का दबाव (टायर प्रेशर) चेक कर रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक के पिछले हिस्से में बेहद शक्तिशाली तरीके से जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और आगे की सीटों पर बैठे यात्री मलबे में दब गए.

एनडीआरएफ और पुलिस का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई. टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालक तुरंत मदद के लिए दौड़े. दुर्घटना की गंभीरता और मलबे में फंसे यात्रियों की स्थिति को देखते हुए स्थानीय जरोद पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की छठी बटालियन को भी बुलाया गया.

बचाव कर्मियों ने हाइड्रोलिक कटर और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से बस के लोहे के पतरे काटे. इसके बाद मलबे में फंसे घायलों और शवों को बाहर निकाला गया. जेसीबी मशीन की मदद से दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अलग किया गया. सुबह करीब 10:00 बजे तक चले इस ऑपरेशन के बाद हाईवे पर यातायात को सामान्य कराया जा सका.

घायलों को सयाजी अस्पताल में कराया गया भर्ती

इस हादसे में घायल हुए सभी 31 यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता देते हुए वडोदरा के प्रसिद्ध सयाजी (SSG) सिविल अस्पताल और कुछ नजदीकी निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, घायलों में से कम से कम पांच लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. बस में सवार अधिकांश यात्री राजस्थान के रहने वाले थे जो रोजगार के सिलसिले में सूरत जा रहे थे.

हादसे की वजह और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस भीषण दुर्घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बस के पूरी तरह क्षतिग्रस्त अगले हिस्से और मौके पर चल रहे राहत कार्य की भयावहता साफ देखी जा सकती है.

वडोदरा जिला पुलिस अधीक्षक (SP) सुशील अग्रवाल ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह बस ड्राइवर को झपकी आना या वाहन की अत्यधिक रफ्तार होना माना जा रहा है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस मामले की विस्तृत कानूनी जांच कर रही है.