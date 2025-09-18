UP Road Accident दिल्ली-पुणे और प्रयागराज में रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

Representational Image | ANI

पुणे/दिल्ली/लखनऊ, 18 सितंबर : महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार सुबह मुंबई-बेंगलुरु हाईवे (Mumbai-Bengaluru Highway) पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा पुणे ग्रामीण के देहुरोड इलाके में गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर हुआ. मुंबई से पुणे जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसे में कार सवार चार लोगों में से दो की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. मृतकों की पहचान सिद्धांत आनंद (22) और दिव्यराज सिंह राठौड़ (23) के रूप में हुई है. इसके अलावा, इस हादसे में निहाल तंबोली (20) और हर्षवर्धन मिश्रा (22) घायल हुए हैं.

वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों और मृतकों को कार से बाहर निकाला. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा ज्यादा स्पीड होने के कारण हुआ. आगे चल रही गाड़ी अचानक धीमी हुई और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उससे टकरा गई. फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पिंपरी के वाईसीएम अस्पताल भेज दिया है. दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में एक हादसा सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से टक्कर लगने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, वैन के ड्राइवर से गलती से एक्सीलेटर दब गया था, जिसके कारण वैन सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति पर चढ़ गई. इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. यह भी पढ़ें : Uttarakhand Cloud Burst: चमोली में बादल फटने से 5 लोग लापता, छह घर बह गए

दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और घटना की जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में मजार चौराहे के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर सवार चार युवक कटरा से शोभा यात्रा देखकर लौट रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से टकरा गई. टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिरे, तभी अंधेरे में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया. इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.