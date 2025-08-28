Ulhasnagar Family Dispute: मुंबई से सटे उल्हासनगर में पारिवारिक विवाद में फायरिंग, एक को गोली लगी, दूसरे पर तलवार से हमला

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Ulhasnagar Family Dispute: मुंबई से सटे उल्हासनगर के साईंनाथ कॉलोनी में सोमवार देर रात एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. विवाद के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे व्यक्ति पर तलवार से हमला किया गया. यह वारदात हिललाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा किया गया और जांच शुरू कर दी गई। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है.

पिछले कुछ दिनों से चल रहा था तनाव

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित और आरोपियों के परिवारों के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव चल रहा था. सोमवार रात यह विवाद अचानक उग्र हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने पहले फायरिंग की और फिर तलवार से हमला कर दिया. यह भी पढ़े: Mumbai Firing: मुंबई के मानखुर्द में दो परिवारों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग, फरजाना शेख नाम की महिला की मौत

डीसीपी ने घटना की पुष्टि की

डीसीपी सचिन गोरे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हिंसा पारिवारिक विवाद का परिणाम है. उन्होंने कहा, “आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम जनता से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें. वहीं शांति बनाए रखने के लिए उल्हासनगर में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है.