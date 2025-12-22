Viral Video: रील के लिए जानलेवा स्टंट! मथुरा के गोवर्धन में हाईवे के होर्डिंग पर 2 युवकों मारे पुशअप, वीडियो देखकर लोगों के उड़े होश

Two young men performed a life-threatening stunt on a billboard (Credit-@VistaarNews)

Viral Video: मथुरा (Mathura) में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह अब युवाओं की जान जोखिम में डाल रही है. गोवर्धन क्षेत्र (Govardhan Area) से सामने आए एक मामले में कुछ युवक लाइक (Likes) और फॉलोअर्स (Followers) पाने के लिए खतरनाक स्टंट करते नजर आए. इनके वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे आम लोगों में चिंता बढ़ गई है.वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक सड़क किनारे लगे सरकारी होर्डिंग पिलर (Government Hoarding Pillar) पर चढ़कर करीब 20 फीट (20 Feet Height) की ऊंचाई पर पुश-अप और कलाबाजियां कर रहे हैं.

हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उन्होंने कोई भी सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment) नहीं पहना है. ज़रा-सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: हापुड़ में जानलेवा स्टंट! दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बने ब्रिज से लटककर युवक कर रहा है एक्सरसाइज

सड़क के होर्डिंग के ऊपर युवकों का जानलेवा स्टंट

मथुरा के गोवर्धन में सोशल मीडिया की होड़ ने युवाओं की जान पर बनाई है. लाइक-फॉलोअर्स के लालच में बिना सुरक्षा के सरकारी होर्डिंग के ऊंचे पिलरों पर स्टंट कर रहे हैं युवक. वायरल वीडियो में वे ऊपरी हिस्से पर लटककर कलाबाजियां दिखा रहे हैं. मामूली चूक से जान जा सकती है, फिर भी इन्हें… pic.twitter.com/7nyEc45tSL — Vistaar News (@VistaarNews) December 22, 2025

वायरल होने की सनक

स्थानीय लोगों का कहना है कि आजकल युवाओं में वायरल (Viral) होने की होड़ इस कदर बढ़ गई है कि वे सही-गलत का फर्क भूल चुके हैं. कुछ सेकंड की वीडियो और ऑनलाइन तारीफ के लिए वे अपनी जान को दांव पर लगाने से भी नहीं हिचक रहे हैं.सड़क किनारे लगे ये पिलर विज्ञापन और सूचना के लिए बनाए जाते हैं, न कि स्टंटबाजी के लिए. इस तरह की हरकतें न सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) का दुरुपयोग हैं, बल्कि कानून (Law) और सुरक्षा नियमों (Safety Rules) का भी सीधा उल्लंघन हैं.