Thrissur Blast: केरल में पटाखों के गोदाम में भीषण आग लगने से 13 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की

त्रिशूर धमाका: 13 की मौत, कई घायल (Photo Credits: X/@KP_Aashish)

त्रिशूर: केरल (Kerala) के त्रिशूर (Thrissur) जिले के मुंदथिकोड इलाके (Mundathikod Area) में सोमवार को एक पटाखा भंडारण इकाई (Firecracker Storage Unit) में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Kerala State Disaster Management Authority) (KSDMA) ने मंगलवार को पुष्टि की कि इस त्रासदी में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. यह विस्फोट उस समय हुआ जब भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक, 'त्रिशूर पूरम' ('Thrissur Pooram') के भव्य आतिशबाजी प्रदर्शन की तैयारियां चल रही थीं. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया और निवासियों में अफरा-तफरी मच गई. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Explosion: विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 18 लोगों की मौत, कई घायल (Watch Videos)

हताहतों की संख्या और चिकित्सा सहायता

KSDMA के अनुसार, मृतकों के अलावा कई अन्य लोग घायल हुए हैं. वर्तमान में पांच लोग क्रिटिकल केयर (ICU) में हैं, जबकि दो अन्य वार्ड में भर्ती हैं। इसके अलावा 17 लोगों को मामूली चोटें आई हैं.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने घायलों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. त्रिशूर मेडिकल कॉलेज को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पर्याप्त एम्बुलेंस, जिसमें कनिवु 108 इकाइयां शामिल हैं, मौके पर तैनात की गई हैं.

त्रिशूर धमाका: 13 की मौत, कई घायल

Just days ahead of the famous #Thrissur Pooram festival a major explosion was reported at a fireworks storage facility. At least 3 people have been reported dead, with fears of more casualties or injuries as rescue operations continue. #Kerala pic.twitter.com/WPCBg2tmlQ — Ashish (@KP_Aashish) April 21, 2026

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पूरी सरकारी मशीनरी को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. उन्होंने मुख्य सचिव के साथ बैठक कर गंभीर रूप से घायलों को विशेषज्ञ उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Factory Blast: तमिलनाडु में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोग जख्मी

के.सी. वेणुगोपाल ने गहरा शोक व्यक्त किया

I am shocked to hear of the explosion at the fireworks storage facility in Thrissur, which has taken place only a few days before the Pooram will be held. I am pained to hear about the death of at least six people, and completely numb to hear about the scale of the devastation.… — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) April 21, 2026

पूरम उत्सव और सुरक्षा पर सवाल

त्रिशूर पूरम केरल का एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है, जो वदकुन्नाथन मंदिर में मनाया जाता है. यह एशिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसमें 10 लाख से अधिक आगंतुक आते हैं.

विस्फोट उस शेड में हुआ जहाँ उत्सव के लिए पटाखे तैयार और संग्रहित किए जा रहे थे. इस त्रासदी ने त्योहारों के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के भंडारण और सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजनीतिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पूरम उत्सव से कुछ दिन पहले इतनी बड़ी तबाही की खबर सुनकर वे स्तब्ध हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि बचाव कार्यों के लिए हर संभव साधन तैनात किए जाएं और सभी घायलों को जल्द से जल्द आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जाए.