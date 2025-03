Good News: स्पीड 110 किमी प्रति घंटा; देश में आज दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा में जींद-सोनीपत रूट पर होगा ट्रायल (Watch Video)

Hydrogen Train In India: भारतवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सपना आज साकार होने जा रहा है. रेलवे ने 31 मार्च को दिल्ली डिवीजन के जींद-सोनीपत रूट पर इस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू करने की घोषणा की है. यह भारत को ग्रीन मोबिलिटी अपनाने वाले चुनिंदा देशों, जर्मनी, फ्रांस और चीन की सूची में शामिल कर देगा. रेलवे के अनुसार, हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम स्पीड 110 किमी प्रति घंटा होगी. ट्रेन में 8 डिब्बे होंगे, जिनमें 2,638 यात्री सफर कर सकते हैं. यह ट्रेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजन में से एक होगी, जिसकी शक्ति 1200 HP होगी.

रेलवे डीजल से चलने वाली DEMU ट्रेनों को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलाने की योजना पर भी काम कर रहा है. इससे प्रदूषण मुक्त ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा.

🚨India's 1st hydrogen train to roll out by March 31 on jind- sonipat route in Haryana.

1-Maximum speed of 110 km/h

2-Capacity of 2,638 passengers

3-Engine Power: 1200HP (highest capacity in the world) pic.twitter.com/zNZL57MCAU

