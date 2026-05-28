Silver Rate Today, May 28, 2026: चांदी की कीमत में भारी गिरावट, आज ₹10,000 सस्ती हुई चांदी, दिल्ली-मुंबई समेत अधिकांश शहरों में भाव ₹2,75,000 प्रति किलो पर आया

चांदी/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 28 मई: वैश्विक कीमती धातु बाजारों में जारी मंदी के रुख का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर भी साफ देखने को मिल रहा है. वित्तीय प्लेटफॉर्म 'गुडरिटर्न्स' (GoodReturns) द्वारा ट्रैक किए गए आंकड़ों के अनुसार, आज गुरुवार (28 मई 2026) को भारतीय बाजार में चांदी की खुदरा कीमतों (Silver Rates) में ₹10,000 प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस बड़ी कटौती के बाद देश के अधिकांश प्रमुख केंद्रों पर चांदी का भाव ₹2,75,000 पर आ गया है. बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस सप्ताह की शुरुआत में व्यापक आर्थिक संकेतों और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में निवेशकों की धारणा में आए बदलाव के कारण यह सुधारात्मक गिरावट देखी जा रही है. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, March 25, 2026: गोल्ड के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट जारी; जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों के आज के ताज़ा रेट

प्रति ग्राम और विभिन्न वजनों के आधार पर कीमतों का विवरण

गुरुवार को चांदी की कीमतों में आए इस व्यावहारिक बदलाव का असर खुदरा खरीदारी के सभी मानक वजनों पर पड़ा है. विभिन्न आकारों में चांदी की दरें इस प्रकार समायोजित हुई हैं:

1 किलोग्राम चांदी: इसका खुदरा भाव ₹10,000 की गिरावट के साथ ₹2,75,000 पर स्थिर हुआ है.

इसका खुदरा भाव ₹10,000 की गिरावट के साथ ₹2,75,000 पर स्थिर हुआ है. 100 ग्राम चांदी: खुदरा बाजार में इसका रेट ₹1,000 कम होकर ₹27,500 पर आ गया है.

खुदरा बाजार में इसका रेट ₹1,000 कम होकर ₹27,500 पर आ गया है. 10 ग्राम चांदी: इसके दाम ₹100 की मामूली कमी के साथ ₹2,750 ट्रैक किए गए हैं.

इसके दाम ₹100 की मामूली कमी के साथ ₹2,750 ट्रैक किए गए हैं. 1 ग्राम चांदी: व्यक्तिगत खरीदारों के लिए प्रति ग्राम की कीमत ₹10 घटकर ₹275 के स्तर पर आ गई है.

देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी के ताजा भाव (प्रति किलोग्राम)

स्थानीय चुंगी शुल्क (Octroi), परिवहन लागत और अलग-अलग राज्यों के टैक्स ढांचे के कारण देश के विभिन्न शहरी केंद्रों में चांदी की कीमतों में हमेशा कुछ अंतर दिखाई देता है। आज देश के मुख्य शहरों में चांदी की खुदरा दरें इस प्रकार हैं:

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता: इन तीनों प्रमुख महानगरों में आज चांदी का भाव पूरी तरह से एक समान ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है.

इन तीनों प्रमुख महानगरों में आज चांदी का भाव पूरी तरह से एक समान ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है. हैदराबाद और बेंगलुरु: दक्षिणी बाजारों में मजबूत पारंपरिक मांग के चलते यहां भी चांदी का भाव ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है.

दक्षिणी बाजारों में मजबूत पारंपरिक मांग के चलते यहां भी चांदी का भाव ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है. चेन्नई: देश के अन्य हिस्सों की तुलना में चेन्नई में चांदी हमेशा प्रीमियम पर व्यापार करती है. आज यहां चांदी का भाव ₹2,89,900 प्रति किलोग्राम के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर है.

देश के अन्य हिस्सों की तुलना में चेन्नई में चांदी हमेशा प्रीमियम पर व्यापार करती है. आज यहां चांदी का भाव ₹2,89,900 प्रति किलोग्राम के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर है. पुणे, केरल और वडोदरा: इन व्यापारिक केंद्रों में भी चांदी की खुदरा कीमत ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर देखी गई है.

वैश्विक कारक और कमोडिटी मार्केट का परिदृश्य

घरेलू बाजार में आया यह बड़ा समेकन ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक कमोडिटी बाजार बदलती आर्थिक नीतियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हाजिर चांदी (Spot Silver) अमेरिकी डॉलर सूचकांक में आई मजबूती और बेहतर जोखिम धारणा के कारण लुढ़ककर 74 डॉलर प्रति औंस के स्तर से थोड़ा नीचे आ गई है.

इसके अतिरिक्त, त्योहार के कारण आज घरेलू वायदा बाजार के समय में भी बदलाव देखा गया. ईद-उल-अजहा (बकरीद) के उपलक्ष्य में भारतीय शेयर बाजारों और मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के दिन के सत्र बंद रहने की वजह से संस्थागत निवेशकों का अधिकांश व्यापारिक वॉल्यूम शाम के एमसीएक्स सत्र की ओर स्थानांतरित हो गया है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी की चाल वैश्विक मुद्रास्फीति के आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों पर निर्भर करेगी.