Silver Rate Today, March 13, 2026: चांदी की कीमतों में स्थिरता, ₹3,04,000 प्रति किलो पर पहुंचा भाव; चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 13, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 13 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में स्थिरता और मामूली बढ़त देखी गई. वैश्विक आर्थिक रुझानों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच घरेलू बाजार में चांदी की दरें अंतरराष्ट्रीय संकेतों के अनुरूप बनी हुई हैं. अमेरिकी डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेंड्स आज के बाजार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक रहे हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और नोएडा सहित प्रमुख शहरों में आज के चांदी के ताज़ा भाव देखें. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, March 12, 2026: चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, देशभर में ₹3.03 लाख प्रति किलो पर पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों के रेट

महानगरों में चांदी का भाव (प्रति 1 किलोग्राम)

देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें ₹3,04,000 प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई हैं. पिछले सत्र की तुलना में इसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं की मांग मजबूत है.

आज के प्रमुख शहरों के रेट:

शहर चांदी का भाव (प्रति किलो) नई दिल्ली / मुंबई / चेन्नई ₹3,04,000 कोलकाता / बेंगलुरु / हैदराबाद ₹3,04,000 नोएडा / गाजियाबाद / गुरुग्राम ₹3,04,000 जयपुर / लखनऊ / अहमदाबाद ₹3,04,000 श्रीनगर ₹2,99,000

औद्योगिक और खुदरा मांग का असर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की औद्योगिक मांग स्थिर बनी हुई है, लेकिन ऊंचे भाव के कारण खुदरा खरीदार फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं. सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में चांदी की मांग अभी भी बनी हुई है, जो कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने नहीं दे रही है. श्रीनगर जैसे कुछ क्षेत्रों में स्थानीय बाजार की स्थितियों और परिवहन लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा गया है.

क्या कहते हैं बाजार विश्लेषक?

आने वाले समय में चांदी की कीमतों में अल्पकालिक अस्थिरता बनी रहने की संभावना है. निवेशक वर्तमान में वैश्विक वित्तीय संकेतकों, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और व्यापक आर्थिक विकास पर नजर रख रहे हैं. औद्योगिक मांग और वैश्विक व्यापक आर्थिक रुझान आने वाले सत्रों में चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगे.

खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

ध्यान रहे कि ऊपर दी गई दरें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हैं. अंतिम खुदरा मूल्य आपके शहर, डीलर के मार्जिन और स्थानीय टैक्स के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से रीयल-टाइम रेट की पुष्टि अवश्य कर लें.