Silver Rate Today, March 12, 2026: चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, देशभर में ₹3.03 लाख प्रति किलो पर पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों के रेट

Silver Rate Today, March 12, 2026: वैश्विक सर्राफा बाजार में जारी मजबूती और पश्चिम एशिया के अस्थिर हालात के बीच भारतीय बाजारों में चांदी की कीमतों (Silver Prices) में गुरुवार, 12 मार्च 2026 को मामूली बढ़ोत्तरी देखी गई. निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में कीमती धातुओं को प्राथमिकता देने और अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण चांदी के दाम ऊंचे बने हुए हैं. घरेलू बाजार में 'सफेद धातु' की कीमतें अंतरराष्ट्रीय रुझानों और कच्चे तेल की कीमतों से प्रभावित हो रही हैं.
देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें ₹3,03,000 प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई हैं. पिछले सत्र की तुलना में यह एक मामूली बढ़ोत्तरी है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया को दर्शाती है. हालांकि, स्थानीय परिवहन लागत और क्षेत्रीय मांग के कारण श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में मामूली अंतर देखा गया है. यह भी पढ़ें: Silver Price Today March 11: उतार-चढ़ाव के बीच चांदी की कीमतों में स्थिरता, 11 मार्च को प्रमुख शहरों में नहीं बदला भाव, जानें आज की ताजा दरें
प्रमुख शहरों में चांदी की दरें (प्रति 1 किलोग्राम) - 12 मार्च 2026
|शहर
|चांदी की कीमत (1 किलोग्राम)
|चेन्नई / हैदराबाद
|₹3,03,000
|नई दिल्ली / मुंबई
|₹3,03,000
|कोलकाता / बेंगलुरु
|₹3,03,000
|नोएडा / गुरुग्राम
|₹3,03,000
|अहमदाबाद / जयपुर
|₹3,03,000
|लखनऊ / भोपाल
|₹3,03,000
|श्रीनगर
|₹2,98,000
नोट: ऊपर दी गई दरें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) व अन्य लागू कर शामिल नहीं हैं.
औद्योगिक और खुदरा मांग का हाल
चांदी की औद्योगिक मांग वर्तमान में स्थिर बनी हुई है, लेकिन रिकॉर्ड कीमतों के कारण खुदरा खरीदारों ने कुछ हद तक दूरी बनाई है. आभूषण और चांदी के बर्तनों के बाजार में ग्राहक ऊंचे भावों को देखते हुए फिलहाल काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. विश्लेषकों का मानना है कि लघु अवधि में चांदी की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है क्योंकि व्यापारी वैश्विक आर्थिक संकेतकों और सोने की कीमतों में होने वाली हलचल पर करीब से नजर रख रहे हैं.
आगे क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले सत्रों में चांदी की कीमतों का रुख मुख्य रूप से वैश्विक वित्तीय संकेतों और औद्योगिक मांग पर निर्भर करेगा. यदि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जारी रहता है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो चांदी की कीमतों में और अधिक तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार के रियल-टाइम रेट जरूर चेक करें, क्योंकि टैक्स, डीलर मार्जिन और मेकिंग चार्ज के कारण अंतिम खुदरा मूल्य अलग-अलग शहरों में भिन्न हो सकता है.