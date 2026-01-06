Silver Rate Today, January 6, 2026: चांदी की कीमतों में लगी आग, ₹2.50 लाख के करीब पहुंचा भाव; जानें दिल्ली से चेन्नई तक के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Silver Rate Today, January 6, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों (Silver Rate) ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है. मंगलवार सुबह चांदी के दाम में ₹100 की मामूली बढ़त के साथ यह प्रमुख महानगरों में ₹2,48,100 प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई. दक्षिण भारत के बाजारों, विशेषकर चेन्नई में मांग अधिक होने के कारण चांदी ₹2,66,100 प्रति किलो के प्रीमियम भाव पर बिक रही है. पिछले एक साल में 'सफेद धातु' (चांदी) ने निवेशकों को मालामाल किया है. आंकड़ों के मुताबिक, एक साल के भीतर चांदी की कीमतों में 140% से अधिक की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है. देश के अलग-अलग शहरों में आपूर्ति और स्थानीय मांग के आधार पर चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं: यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, January 5, 2025: आसमान पर पहुंची चांदी की चमक; दिल्ली-मुंबई में ₹2.4 लाख के पार, जानें चेन्नई और कोलकाता का ताजा भाव

प्रमुख शहरों में आज की चांदी दरें (प्रति किलोग्राम)

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलो) दिल्ली ₹2,48,100 मुंबई ₹2,48,100 चेन्नई ₹2,66,100 कोलकाता ₹2,48,100 बेंगलुरु ₹2,48,100 हैदराबाद ₹2,65,100 पुणे ₹2,48,100

क्यों बढ़ रहे हैं चांदी के दाम?

चांदी की इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण वैश्विक कारण हैं:

ग्रीन एनर्जी और EV की मांग: चांदी अब केवल आभूषण तक सीमित नहीं है. सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के पुर्जों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है. अमेरिका ने इसे 'क्रिटिकल मिनरल' घोषित किया है, जिससे इसकी औद्योगिक मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

चांदी अब केवल आभूषण तक सीमित नहीं है. सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के पुर्जों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है. अमेरिका ने इसे 'क्रिटिकल मिनरल' घोषित किया है, जिससे इसकी औद्योगिक मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. सप्लाई में कमी: पेरू जैसे बड़े उत्पादक देशों में उत्पादन संबंधी बाधाओं के कारण बाजार में चांदी की भारी कमी (Structural Deficit) देखी जा रही है.

पेरू जैसे बड़े उत्पादक देशों में उत्पादन संबंधी बाधाओं के कारण बाजार में चांदी की भारी कमी (Structural Deficit) देखी जा रही है. भू-राजनीतिक तनाव: वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संकट और अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ने निवेशकों के बीच डर पैदा कर दिया है, जिससे वे सुरक्षित निवेश के लिए चांदी की ओर रुख कर रहे हैं.

बाजार विशेषज्ञों का क्या है कहना?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि चांदी वर्तमान में गोल्ड के मुकाबले बेहतर रिटर्न दे रही है, हालांकि इसमें उतार-चढ़ाव (Volatility) अधिक है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि औद्योगिक मांग और आपूर्ति का अंतर इसी तरह बना रहा, तो मार्च 2026 तक चांदी ₹3,00,000 प्रति किलो के आंकड़े को भी छू सकती है.

जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए चांदी एक आकर्षक विकल्प बनी हुई है, लेकिन खुदरा खरीदारों को ऊंचे भावों पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.