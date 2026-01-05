Silver Rate Today, January 5, 2025: आसमान पर पहुंची चांदी की चमक; दिल्ली-मुंबई में ₹2.4 लाख के पार, जानें चेन्नई और कोलकाता का ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Silver Rate Today, January 5, 2025: भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी (Silver) की चमक थमने का नाम नहीं ले रही है. पिछले साल के रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद, नए साल 2026 के पहले सप्ताह में भी चांदी की कीमतें (Silver Rate) ऐतिहासिक ऊंचाई के करीब स्थिर बनी हुई हैं. आज, 5 जनवरी को भारत में चांदी की रिटेल कीमत लगभग 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. हालांकि बाजार में शुरुआती कुछ दिनों में मुनाफावसूली (Profit-Booking) देखी गई है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र से आ रही भारी मांग ने इसकी कीमतों को मजबूत सहारा दिया है. भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और लॉजिस्टिक्स के कारण कीमतों में भिन्नता देखी गई है. दक्षिण भारतीय शहरों में चांदी के भाव उत्तर भारत की तुलना में काफी ऊंचे बने हुए हैं. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, January 3, 2025: चांदी की कीमतों में भारी उछाल, ₹2.60 लाख के पार पहुंचे दाम; जानें दिल्ली से चेन्नई तक आज के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में आज की चांदी की कीमतें (प्रति किलोग्राम)

शहर चांदी की कीमत (आज) चेन्नई ₹ 2,56,900 हैदराबाद ₹ 2,56,900 केरल ₹ 2,56,900 दिल्ली ₹ 2,40,900 मुंबई ₹ 2,40,900 कोलकाता ₹ 2,40,900 बेंगलुरु ₹ 2,40,900 पुणे ₹ 2,40,900

क्यों बढ़ रही हैं चांदी की कीमतें?

चांदी की कीमतों में इस असाधारण उछाल के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:

औद्योगिक खपत (Industrial Demand): वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा (Solar Energy), इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और 5G तकनीक में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ा है. सोलर पैनल और नई पीढ़ी की बैटरी में चांदी की अनिवार्य भूमिका ने इसे एक कीमती निवेश बना दिया है. सप्लाई में कमी (Supply Deficit): जानकारों का मानना है कि चांदी का बाजार लगातार पांचवें साल वैश्विक आपूर्ति की कमी (Structural Supply Deficit) का सामना कर रहा है. चीन द्वारा निर्यात पर लगाई गई नई पाबंदियों ने वैश्विक स्तर पर उपलब्धता को और कम कर दिया है.

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

साल 2025 में चांदी ने करीब 150% का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल किया है. विश्लेषकों का मानना है कि 2026 की पहली तिमाही में 2.4 लाख रुपये का स्तर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर (Psychological Level) साबित होगा. जहां सोना अक्सर भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान ध्यान खींचता है, वहीं चांदी अपनी औद्योगिक उपयोगिता और 'वैल्यू स्टोर' के रूप में धीरे-धीरे बेहतर प्रदर्शन कर रही है.