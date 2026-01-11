Silver Rate Today, January 11, 2026: चांदी की कीमतों में भारी उछाल, 2.60 लाख रुपये के पार पहुंचा भाव; चेन्नई और हैदराबाद में रिकॉर्ड तेजी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Silver Rate Today, January 11, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों (Silver Rate) ने रविवार, 11 जनवरी 2026 को एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. सप्ताहांत में आई भारी तेजी के बाद चांदी (Silver) के दाम देशभर के प्रमुख शहरों में स्थिर बने हुए हैं, लेकिन यह स्तर अब तक के उच्चतम स्तरों के करीब है. वर्तमान में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है, जबकि दक्षिण भारतीय बाजारों में इसकी कीमत इससे भी अधिक है.

प्रमुख शहरों में आज के चांदी के भाव (प्रति 1 किलो)

शहर चांदी का भाव (प्रति 1 किलो) दिल्ली / नोएडा INR 2,60,000 मुंबई INR 2,60,000 चेन्नई / हैदराबाद INR 2,75,000 बेंगलुरु INR 2,60,000 जयपुर INR 2,63,000 कोलकाता INR 2,60,000 जोधपुर / श्रीनगर INR 2,58,000

बाजार में उतार-चढ़ाव और रिकवरी

पिछले सप्ताह चांदी के बाजार में काफी अस्थिरता देखी गई थी. एक समय कीमतों में लगभग 8,000 रुपये की गिरावट आई थी, लेकिन औद्योगिक मांग और वैश्विक कारकों के चलते कीमतों ने दोबारा जोरदार वापसी की. पिछले कुछ दिनों के भीतर ही चांदी की कीमतों में करीब 11,000 रुपये प्रति किलो का बड़ा उछाल आया है.

कीमतें बढ़ने के मुख्य कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की इन बढ़ती कीमतों के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं:

चीन का निर्यात प्रतिबंध: चीन द्वारा चांदी के निर्यात पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के कारण वैश्विक स्तर पर आपूर्ति (Supply) में कमी आई है.

चीन द्वारा चांदी के निर्यात पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के कारण वैश्विक स्तर पर आपूर्ति (Supply) में कमी आई है. औद्योगिक मांग: सौर ऊर्जा (Solar Panels) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के क्षेत्र में चांदी का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिससे इसकी औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है.

सौर ऊर्जा (Solar Panels) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के क्षेत्र में चांदी का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिससे इसकी औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है. मकर संक्रांति और शादी का सीजन: भारत में त्योहारों और शादियों के सीजन के कारण मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है.

भारत में त्योहारों और शादियों के सीजन के कारण मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है. सुरक्षित निवेश: वैश्विक तनाव और डॉलर की स्थिति को देखते हुए निवेशक चांदी को एक सुरक्षित और रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं.

भविष्य का अनुमान

जनवरी महीने में अब तक चांदी की कीमतों में 9% से अधिक की तेजी आ चुकी है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं, तो आने वाले हफ्तों में चांदी की कीमतें और नए शिखर छू सकती हैं. हालांकि, खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले स्थानीय स्तर पर टैक्स और अन्य शुल्कों की जांच जरूर कर लें.