Silver Rate Today, February 26, 2026: चांदी की कीमतों में मामूली तेजी, दिल्ली से चेन्नई तक ₹2.88 लाख के पार पहुंचा भाव; चेक करें अपने शहर के रेट्स

Silver Rate Today, February 26, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार, 26 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों (Silver Rates) में स्थिरता के साथ मामूली बढ़त दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (Gobal Market) में कीमती धातुओं के मजबूत संकेतों और घरेलू स्तर पर स्थिर औद्योगिक मांग के कारण 'व्हाइट मेटल' (White Metal) की चमक बढ़ी है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है. देश के अधिकांश बड़े शहरों में आज चांदी का भाव 2,88,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में आज हल्की बढ़त, दिल्ली से लेकर मुंबई तक जानें क्या हैं 25 फरवरी के ताजा भाव
प्रमुख शहरों में चांदी की ताजा कीमतें (1 किलोग्राम)
आज देश के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में चांदी के भाव इस प्रकार हैं:
|शहर
|चांदी की कीमत (1 किलोग्राम)
|नई दिल्ली
|₹ 2,88,000
|मुंबई
|₹ 2,88,000
|चेन्नई
|₹ 2,88,000
|कोलकाता
|₹ 2,88,000
|बेंगलुरु
|₹ 2,88,000
|हैदराबाद
|₹ 2,88,000
|अहमदाबाद
|₹ 2,88,000
|जयपुर / लखनऊ
|₹ 2,88,000
|नोएडा / गुरुग्राम
|₹ 2,88,000
|श्रीनगर
|₹ 2,83,100
(नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं। इनमें GST, TCS और अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हैं। अंतिम कीमतों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।)
कीमतों में तेजी की मुख्य वजह
चांदी की कीमतों में आई इस मामूली तेजी के पीछे वैश्विक बुलियन मोमेंटम और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के संकेतों को प्रमुख माना जा रहा है. इसके अलावा, भारत में सौर ऊर्जा (Solar Energy) और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों से आने वाली औद्योगिक मांग ने भी घरेलू बाजार में कीमतों को सहारा दिया है.
निवेशकों के लिए विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी फिलहाल एक व्यापक उतार-चढ़ाव वाले दायरे (Volatile Range) में कारोबार कर रही है. आने वाले सत्रों में वैश्विक मुद्रास्फीति के रुझान, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणी और रुपये की चाल कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. अल्पावधि में उतार-चढ़ाव के बावजूद, औद्योगिक खपत में मजबूती चांदी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए हुए है.
खरीददारों को सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निवेश या खरीदारी करने से पहले लाइव स्थानीय दरों की जांच जरूर कर लें, क्योंकि अलग-अलग ज्वेलर्स के पास मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्कों के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.