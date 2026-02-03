Silver Rate Today, February 03, 2026: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, एक ही दिन में ₹50,000 लुढ़के दाम; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट

चांदी/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, February 03, 2026: वैश्विक बाजारों में मंदी और डॉलर की मजबूती के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में आज, मंगलवार 3 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों (Silver Price) में बड़ी गिरावट देखी गई है. पिछले कुछ हफ्तों से रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रही चांदी आज औंधे मुंह गिरी है. बाजार सूत्रों के अनुसार, प्रमुख घरेलू केंद्रों में चांदी की कीमतों में लगभग ₹50,000 प्रति किलोग्राम की भारी कटौती हुई है. गिरावट के बाद राजधानी दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) समेत देश के विभिन्न शहरों में चांदी के भाव कुछ इस प्रकार हैं. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, February 02, 2026: भारी गिरावट के बाद संभली चांदी, बजट 2026 के बाद बाजार में स्थिरता; चेक करें अपने शहर का भाव

प्रमुख शहरों में आज की चांदी की कीमतें (प्रति किलोग्राम)

शहर आज का भाव (₹/किलोग्राम) दिल्ली ₹2,99,900 मुंबई ₹2,99,900 चेन्नई ₹2,99,900 बेंगलुरु ₹2,99,900 कोलकाता ₹2,99,900 पुणे ₹2,99,900 अहमदाबाद ₹2,99,900

नोट: ये कीमतें बाजार के शुरुआती रुझानों पर आधारित हैं. अंतिम कीमतों में स्थानीय कर और मेकिंग चार्जेस के कारण अंतर हो सकता है.

क्यों आई चांदी में इतनी बड़ी गिरावट?

बाजार विशेषज्ञों ने इस गिरावट के पीछे कई प्रमुख कारणों की पहचान की है:

वैश्विक बाजार में 'क्रैश': 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में आई गिरावट का असर आज भारतीय बाजारों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है. डॉलर की मजबूती: अमेरिकी डॉलर के इंडेक्स में उछाल आने से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए चांदी महंगी हो गई है, जिससे वैश्विक मांग में कमी आई है. औद्योगिक मांग में कमी: इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर एनर्जी सेक्टर से मांग के कमजोर अनुमानों ने भी कीमतों पर दबाव बनाया है. चांदी का उपयोग इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता है.

बाजार विशेषज्ञों की राय

वड़ोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों के सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में इस गिरावट के बाद औद्योगिक खरीदारों की पूछताछ बढ़ गई है. हालांकि, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि चांदी ने कई महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल तोड़ दिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में और अधिक अस्थिरता (Volatility) देखी जा सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह गिरावट एक अवसर हो सकती है, लेकिन बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है.