Silver Rate Today: सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल, पहली बार ₹3 लाख के पार पहुंचा भाव, जानें आपके शहर का आज का ताज़ा रेट

Silver Price Today, January 19, 2026: भारतीय कमोडिटी और सर्राफा बाजार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है. सोमवार, 19 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई, जिसके चलते यह पहली बार ₹3,00,000 प्रति किलोग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई मजबूती और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने घरेलू बाजार में चांदी को रॉकेट बना दिया है.

चांदी की कीमतों में भारी उछाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतों में सुबह के सत्र में ही ₹12,000 से अधिक की तेजी देखी गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यह चांदी के इतिहास का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है.

प्रमुख शहरों में आज का चांदी का भाव (प्रति किलोग्राम)

देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और चुंगी के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. दक्षिण भारतीय शहरों में चांदी की कीमतें अन्य महानगरों की तुलना में थोड़ी अधिक बनी हुई हैं.

शहर चांदी का भाव (₹/kg) बदलाव दिल्ली ₹3,05,000 + ₹10,000 मुंबई ₹3,05,000 + ₹10,000 चेन्नई ₹3,18,000 + ₹12,000 कोलकाता ₹3,05,000 + ₹10,000 बेंगलुरु ₹3,05,000 + ₹10,000 हैदराबाद ₹3,18,000 + ₹12,000 अहमदाबाद ₹3,05,000 + ₹10,000

आखिर क्यों बढ़ रही हैं चांदी की कीमतें?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के पीछे कई वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं.

भू-राजनीतिक तनाव: ईरान और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिका की नई टैरिफ नीतियों ने निवेशकों में डर पैदा कर दिया है. अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर चांदी और सोने को चुन रहे हैं.

औद्योगिक मांग: सौर ऊर्जा (Solar Energy), इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में चांदी के बढ़ते उपयोग ने इसकी भौतिक मांग में भारी इजाफा किया है.

डॉलर में कमजोरी: अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में गिरावट और ट्रेजरी यील्ड में कमी ने भी कीमती धातुओं को मजबूती प्रदान की है.

निवेशकों के लिए बेहतरीन रिटर्न

साल 2026 की शुरुआत चांदी के लिए शानदार रही है. केवल पिछले 19 दिनों में चांदी की कीमतों में लगभग ₹57,000 से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में चांदी ने निवेशकों को करीब 192% का चौंकाने वाला रिटर्न दिया है, जो सोने के मुकाबले काफी अधिक है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यदि आप चांदी के गहने या सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि बाजार भाव के ऊपर 3% जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज अलग से देय होते हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि बाजार में अत्यधिक अस्थिरता (Volatility) को देखते हुए छोटे निवेश से शुरुआत करना ही समझदारी होगी.