Pune Crime: पुणे के वाकड़ में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश, दो महिलाएं रेस्क्यू; मालिक और मैनेजर गिरफ्तार

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पुणे, 8 जून: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे से सटे पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) औद्योगिक शहर के वाकड़ इलाके से अपराध की एक बड़ी खबर सामने आई है. पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने शुक्रवार को वाकड़ क्षेत्र में संचालित एक स्पा सेंटर पर औचक छापेमारी कर वहां चल रहे देह व्यापार रैकेट (Prostitution Racket) का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस अनैतिक धंधे को संचालित करने के आरोप में स्पा के मालिक और मैनेजर दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी, जिसमें दो पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. यह भी पढ़ें: S*x Racket Busted in Navi Mumbai: स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, 4 थाई नागरिकों समेत 7 महिलाएं बचाई गईं

क्राइम ब्रांच की औचक छापेमारी; दो महिलाएं की गईं रेस्क्यू

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीम को वाकड़ स्थित इस स्पा सेंटर में थेरेपी और मसाज की आड़ में अवैध गतिविधियां चलाए जाने की पुख्ता जानकारी मिली थी. इसके बाद सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नितिन गीते के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर योजनाबद्ध तरीके से स्पा पर रेड की गई.

तलाश के दौरान पुलिस को वहां दो महिलाएं मिलीं, जिन्हें कथित तौर पर जबरन इस अनैतिक व्यापार में धकेला गया था. पुलिस टीम ने दोनों महिलाओं को आरोपियों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें चिकित्सा परीक्षण के बाद स्थानीय सुधार गृह (Rescue Home) भेज दिया. छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद शनिवार को आरोपियों के खिलाफ हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

जनवरी से अब तक 11 स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई

पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में अवैध और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है. इंस्पेक्टर नितिन गीते ने बताया कि इस साल जनवरी महीने से लेकर अब तक क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ा रुख अपनाते हुए देह व्यापार की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 11 स्पा और मसाज पार्लरों सहित चार होटलों पर छापेमारी की है.

इसके अतिरिक्त, तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस ने ऑनलाइन संचालित होने वाले एक बड़े सेक्स रैकेट नेटवर्क को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है. इस निरंतर चले कड़े प्रवर्तन अभियान के परिणामस्वरूप अब तक 38 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है और विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली 37 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया गया है.

पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देश; एक साल के लिए सील होंगी संपत्तियां

इस प्रकार के अवैध रैकेट पर पूरी तरह अंकुश लगाने और संचालकों में कानून का डर पैदा करने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने बेहद कड़े दंडात्मक निर्देश जारी किए हैं. पुलिस कमिश्नर ने इस अवैध धंधे में शामिल पाए गए तीन स्पा सेंटरों और एक होटल को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए पूरी तरह से सील (Closure Orders) करने का आदेश दिया है.

इससे पहले वर्ष 2025 में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले आठ अनैतिक प्रतिष्ठानों को एक साल के लिए बंद कर दिया था. कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जुड़वां शहरों (Twin Cities) की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अवैध रैकेट चलाने वालों के खिलाफ आगे भी यह कड़ा रुख और औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी रहेगा.