Rampur News: यूपी के रामपुर में अजीबो-गरीब मामला, लापता पालतू बिल्ली की तलाश के लिए 5 हजार रुपये का इनाम

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Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक अनोखा और भावुक करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक परिवार अपनी लापता पालतू बिल्ली की तलाश में हर संभव प्रयास कर रहा है. लगभग 25 दिनों से लापता इस बिल्ली को ढूंढने के लिए परिवार ने अब सोशल मीडिया और पोस्टरों का सहारा लिया है. इतना ही नहीं, बिल्ली का पता लगाने वाले या उसे सही-सलामत घर पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा भी की गई है.

दो साल से परिवार का हिस्सा थी 'बबली'

लापता बिल्ली का नाम 'बबली' है, जो पिछले दो साल से इस परिवार के साथ रह रही थी. गृहस्वामियों के अनुसार, बबली केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि घर के एक सदस्य की तरह थी. पूरा परिवार उससे बेहद करीब से जुड़ा हुआ था. करीब 25 दिन पहले वह अचानक घर से कहीं निकल गई और वापस नहीं लौटी. शुरुआत में परिवार ने अपने स्तर पर आसपास के इलाकों में उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका.

पोस्टर छपवाकर इनाम की घोषणा

बिल्ली का कोई पता न चलने पर परेशान परिवार ने अब एक नया रास्ता अपनाया है. उन्होंने बबली की तस्वीरों के साथ पोस्टर छपवाए हैं और उन्हें शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाया है. इन पोस्टरों पर बिल्ली की पहचान और परिवार का संपर्क नंबर लिखा हुआ है. साथ ही, बबली के बारे में सटीक जानकारी देने वाले के लिए 5,000 रुपये के इनाम की बात विशेष रूप से लिखी गई है.

सोशल मीडिया पर भी चल रही मुहिम

स्थानीय स्तर पर पोस्टर लगाने के साथ-साथ इस मामले को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है. रामपुर के स्थानीय नागरिकों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पशु प्रेमियों ने भी इस मुहिम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इनाम की राशि और पोस्टरों की मदद से बबली जल्द ही अपने घर वापस लौट आएगी.