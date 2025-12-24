Ram Mandir: राममंदिर को गुमनाम भक्त का बड़ा उपहार, सोना-चांदी और हीरों से जड़ी 30 करोड़ की प्रतिमा दान की; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

लखनऊ: राम की नगरी अयोध्या (Ram Mandir) में रामलला मंदिर परिसर में जल्द ही एक भव्य और अनोखी प्रतिमा स्थापित की जाएगी. कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त द्वारा दान की गई यह प्रतिमा सोने जैसी चमक वाली है और इसमें हीरा, पन्ना व अन्य कीमती रत्न जड़े हुए हैं. मंगलवार शाम विशेष वैन से यह प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या पहुंची.

करीब 10 फीट ऊंची है प्रतिमा

करीब 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी इस प्रतिमा की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शिल्पकला शैली के अनुसार किया गया है. यह भी पढ़े: Ram Mandir Dhwajarohann Darshan: पीएम मोदी ने शेयर किया राम मंदिर ‘ध्वजारोहण’ का वीडियो, कहा- भावविभोर करने वाला अनुभव रहा

राममंदिर को बड़ा तोहफ़ा

5 क्विंटल वजन का अनुमान

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि प्रतिमा भेजने वाले भक्त की पुष्टि की जा रही है. वजन मापने की प्रक्रिया जारी है, अनुमान है कि प्रतिमा करीब 5 क्विंटल होगी. इसे संत तुलसीदास मंदिर के पास स्थित अंगद टीला पर स्थापित करने पर विचार हो रहा है. स्थापना से पहले प्रतिमा का अनावरण और फिर प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें देशभर के संतों व महंतों को आमंत्रित किया जाएगा.

मंगलवार को अयोध्या पहुंची प्रतिमा

इस प्रतिमा को विशेष वैन में करीब 1,750 किमी की दूरी तय करवाकर 5-6 दिनों में अयोध्या लाया गया. मंगलवार शाम 3:30 बजे राममंदिर परिसर में इसे खोला गया. सूत्रों के अनुसार यह प्रतिमा कर्नाटक के अनेक श्रद्धालुओं ने मिलकर बनवाई है और तंजावुर के अनुभवी कारीगरों ने इसे तैयार किया है. प्रतिमा पर स्वर्ण और रत्न जड़े हुए हैं, हालांकि धातु की सटीक जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है.