India’s Got Latent Controversy: महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने पेश होंगी राखी सावंत, आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया से भी होगी पूछताछ

महाराष्ट्र साइबर सेल ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो से जुड़े विवाद में राखी सावंत को 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है. इससे पहले, आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया को 24 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था. समय रैना ने 17 मार्च तक का समय मांगा था, जिसे महाराष्ट्र साइबर ने अस्वीकार कर दिया.

'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में विवादित टिप्पणियों के चलते महाराष्ट्र साइबर सेल ने कई प्रमुख हस्तियों को समन जारी किया है. शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा माता-पिता के संबंधों पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद यह विवाद शुरू हुआ. इस मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी, रणवीर इलाहाबादिया, और शो के आयोजक समय रैना समेत 30 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

आशीष चंचलानी ने खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया है, जबकि समय रैना फिलहाल देश से बाहर हैं. पुलिस ने समय रैना से संपर्क किया है और उनके लौटने पर उनसे पूछताछ की जाएगी. रणवीर इलाहाबादिया के मैनेजर से भी पुलिस ने संपर्क किया है, और उम्मीद है कि रणवीर जल्द ही अपना बयान दर्ज कराएंगे.

India's Got Latent case | Maharashtra Cyber ​​Cell sent a summons to Rakhi Sawant. Rakhi Sawant has been called by Maharashtra Cyber ​​to record her statement on February 27. On 24th February, Ashish Chanchlani and Ranveer Allahabadia were called to record their statements. Samay…

— ANI (@ANI) February 21, 2025