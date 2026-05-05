Raja Raghuvanshi Murder Case: आरोपी राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर इंदौर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

राजा रघुवंशी मर्डर केस (Photo Credits: File Image)

इंदौर, 5 मई: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हाई-प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) में नया मोड़ आया है. इंदौर (Indore) की एक अदालत ने इस मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक, राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, राज कुशवाहा (Raj Kushwaha) ने राहत की मांग करते हुए नई अर्जी दाखिल की थी, जिस पर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने संकेत दिया है कि फैसला आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा. यह भी पढ़ेंं: Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलॉन्ग कोर्ट से मिली जमानत

साजिश में भूमिका पर हुई बहस

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस कथित हत्याकांड की साजिश में राज कुशवाहा की भूमिका से जुड़ी दलीलों की विस्तार से समीक्षा की. अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने राहत के लिए अपनी दलीलें पेश कीं. यह कुशवाहा द्वारा जमानत हासिल करने का एक और प्रयास है, क्योंकि इससे पहले भी इस मामले के आरोपियों को अदालतों से राहत मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.

2025 का बहुचर्चित हत्याकांड

यह मामला साल 2025 का है, जब इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून ट्रिप के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या थी. जांचकर्ताओं का आरोप है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें राज कुशवाहा भी सह-आरोपी के रूप में शामिल है. यह भी पढ़ें: राजा रघुवंशी का 'पुनर्जन्म'? हनीमून हत्याकांड के शिकार इंदौर के कारोबारी के परिवार में गूंजी किलकारी, नवजात को दिया वही नाम

मुख्य आरोपी को मिल चुकी है राहत

हाल ही में शिलांग की एक अदालत ने मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी से जुड़ी प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर जमानत दे दी थी. सोनम की रिहाई के बाद राज कुशवाहा सहित अन्य आरोपियों ने भी अदालतों से समान राहत की उम्मीद में याचिकाएं दायर की हैं. हालांकि, इससे पहले तकनीकी आधार पर अन्य सह-आरोपियों की अर्जियां खारिज की जा चुकी हैं.

पीड़ित परिवार की चिंता

विभिन्न न्याय क्षेत्रों में चल रही कानूनी कार्यवाहियों के कारण इस मामले का ट्रायल काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. वहीं, राजा रघुवंशी के परिवार ने हाल के जमानत फैसलों पर चिंता जताई है. परिवार ने न्याय के लिए ऊपरी अदालतों में अपील करने सहित अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है. फिलहाल, सबकी निगाहें राज कुशवाहा की जमानत पर कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं.